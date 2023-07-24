سكاي: سابيترز يخضع للكشف الطبي مع دورتموند

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 11:56

كتب : FilGoal

مارسيل سابيتزر لاعب بايرن ميونيخ

ذكرت تقارير ألمانية أن نادي بروسيا دورتموند توصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لضم لاعبه النمساوي مارسيل سابيتزر.

ومن غير المرجح أن يبقى اللاعب النمساوي في صفوف بايرن ميونيخ الموسم المقبل، بعد فترة إعارة جيدة مع مانشستر يونايتد في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وأفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن سابيتزر يستعد للخضوع للكشف الطبي مع بروسيا دورتموند تمهيدا للرحيل من بايرن ميونيخ

أخبار متعلقة:
ماركو سيلفا يؤكد البقاء مع فولام ورفض عرض أهلى جدة ريمونتادا ريال مدريد أمام ميلان وديا لم تعُد للكبار فقط.. نتائج جعلت كأس العالم 2023 الأفضل في تاريخ الكرة النسائية أثلتيك: هندرسون يجتاز الكشف الطبي في مانشستر قبل انتقاله إلى الاتفاق

ونشرت سكاي لقطات لسابيتزر وهو في طريقه إلى دورتموند.

وحين سئل عن مشاعره حول الرحيل من صفوف ميونيخ، رد قائلا: "لن أقول أي شيء عن ذلك".

وتشير التقارير إلى أن الصفقة ستتم مقابل 19 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يوقع النمساوي على عقد يربطه بدورتموند حتى صيف 2027.

وسينضم سابيتزر إلى زملائه في دورتموند قبل الانطلاق إلى الولايات المتحدة لاستكمال الاستعداد للموسم الجديد.

وكانت جريدة بيلد قد ذكرت قبل أيام أن نادي روما يهتم بضم سابيتزر هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن سابيتزر جذب اهتمام بعض الأندية، ومنها روما الذي يسعى لضمه.

ويبحث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما عن خيارات خط وسط بديلة لتعزيز فريقه للموسم المقبل ويعد سابيتزر مرشحا للانضمام لفريق العاصمة الإيطالية.

وتفيد التقارير أن بايرن قد وضع سعرا قدره 15 مليون يورو من أجل بيع النمساوي وهو نفس المبلغ الذي كلفه للنادي عند وصوله من لايبزيج في عام 2021.

في الموسم الماضي ، لعب مارسيل 24 مباراة مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات وسجل هدفًا واحدًا وصنع مثله.

ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى يونايتد في يناير حيث شارك في 18 مباراة مع الشياطين الحمر.

مارسيل سابيتزر بروسيا دورتموند بايرن ميونيخ
نرشح لكم
لمدة 4 مواسم.. بيراميدز يعلن ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي تقرير تونسي: 200 ألف دولار تفصل يوسف البلايلي عن العودة للترجي ريليفو: الهلال يجهز عرضا بـ مليار يورو من أجل صفقة مبابي الهلال السعودي يرفض عرضا فرنسيا لضم مدافعه رومانو: الهلال يقدم عرضا قياسيا لضم مبابي رئيس زينيت يؤكد انتقال مالكوم إلى الهلال السعودي قائد المغرب ينضم للسد القطري بعد أن كان قريبا من الدوري المصري.. الوداد يضم مدافع نهضة بركان
أخر الأخبار
لمدة 4 مواسم.. بيراميدز يعلن ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي 11 دقيقة | ميركاتو
باهر المحمدي يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ تعاقده مع الإسماعيلي 33 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - تعرف على أماكن تجمع جمهور الأهلي للسفر لحضور مباراة المصري ساعة | الدوري المصري
المصري يعلن إصابة عبد الرحيم دغموم بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
مدير منتخب مصر ينفي توصل فيتوريا لاتفاق مع أهلي جدة ساعة | السعودية
خبر في الجول - رغم رغبة أهلي جدة.. بند يمنع فيتوريا من ترك منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - إصابة جنى الألفي بقطع في وتر أكيليس.. وتنسيق مع جامعتها في أمريكا ساعة | كرة سلة
صلاح يسجل ويصنع هدفين في تعادل ليفربول الودي مع جرويتر فورث 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 2 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة 3 طلب من مؤمن زكريا بشأن حسام عاشور بعد تتويج الأهلي بالدوري 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات