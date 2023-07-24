سكاي: سابيترز يخضع للكشف الطبي مع دورتموند

ذكرت تقارير ألمانية أن نادي بروسيا دورتموند توصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لضم لاعبه النمساوي مارسيل سابيتزر.

ومن غير المرجح أن يبقى اللاعب النمساوي في صفوف بايرن ميونيخ الموسم المقبل، بعد فترة إعارة جيدة مع مانشستر يونايتد في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وأفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن سابيتزر يستعد للخضوع للكشف الطبي مع بروسيا دورتموند تمهيدا للرحيل من بايرن ميونيخ

ونشرت سكاي لقطات لسابيتزر وهو في طريقه إلى دورتموند.

وحين سئل عن مشاعره حول الرحيل من صفوف ميونيخ، رد قائلا: "لن أقول أي شيء عن ذلك".

وتشير التقارير إلى أن الصفقة ستتم مقابل 19 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يوقع النمساوي على عقد يربطه بدورتموند حتى صيف 2027.

وسينضم سابيتزر إلى زملائه في دورتموند قبل الانطلاق إلى الولايات المتحدة لاستكمال الاستعداد للموسم الجديد.

وكانت جريدة بيلد قد ذكرت قبل أيام أن نادي روما يهتم بضم سابيتزر هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن سابيتزر جذب اهتمام بعض الأندية، ومنها روما الذي يسعى لضمه.

ويبحث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما عن خيارات خط وسط بديلة لتعزيز فريقه للموسم المقبل ويعد سابيتزر مرشحا للانضمام لفريق العاصمة الإيطالية.

وتفيد التقارير أن بايرن قد وضع سعرا قدره 15 مليون يورو من أجل بيع النمساوي وهو نفس المبلغ الذي كلفه للنادي عند وصوله من لايبزيج في عام 2021.

في الموسم الماضي ، لعب مارسيل 24 مباراة مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات وسجل هدفًا واحدًا وصنع مثله.

ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى يونايتد في يناير حيث شارك في 18 مباراة مع الشياطين الحمر.

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