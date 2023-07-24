ريمونتادا ريال مدريد أمام ميلان وديا

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 11:22

كتب : FilGoal

جودي بيلينجهام - ريال مدريد أمام ميلان

نجح ريال مدريد في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين ضمن معسكر كل منهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدفين دون مقابل، وشهد الشوط ظهور جودي بيلينجهام وبراهيم دياز وخوسيلو في تشكيل ريال مدريد الأساسي.

ودفع كارلو أنشيلوتي بثمانية لاعبين دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني.

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ونجح فيدي فالفيردي في معادلة النتيجة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 57 و59.

وحسم فينيسيوس جونيور المباراة في الدقيقة 84 بثالث أهداف النادي الملكي.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام مانشستر يونايتد في الثالثة والنصف من فجر الخميس.

ويواجه ريال مدريد في جولته الودية كل من برشلونة ويوفنتوس أيضا قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة أتليتك بلباو يوم 12 أغسطس المقبل.

أما ميلان فيلعب مباراته الودية المقبلة أمام يوفنتوس في الخامسة والنصف من فجر الجمعة.

ويلعب ميلان خلال جولته الودية ضد برشلونة ومونزا ويختتمها بمواجها النجم الساحلي التونسي.

ويستهل ميلان مشواره في الدوري بمواجهة بولونيا يوم 21 أغسطس المقبل.

ريال مدريد ميلان بيلينجهام
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