هاني سعيد يعلن تقديم بيراميدز لشكوى رسمية ضد حسين الشحات

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 01:18

كتب : FilGoal

حسين الشحات - محمد الشيبي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن قرار بيراميدز بالتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد حسين الشحات.

وأشار سعيد إلى أن بيراميدز سيرفق في الشكوى جميع الفيديوهات والأدلة التي تثبت خروج الشحات عن النص وتعديه على محمد الشيبي بعد المباراة وخاصة وأن الأمر تكرر مع ذات اللاعب في السوبر المصري.

وشدد سعيد على أن بيراميدز سيطالب في الشكوى بتوقيع أقصى عقوبة طبقا للائحة على حسين الشحات.

أخبار متعلقة:
لم تعُد للكبار فقط.. نتائج جعلت كأس العالم 2023 الأفضل في تاريخ الكرة النسائية الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات كرة سلة - روي رانا يعلن قائمة مصر الأولية لـ كأس العالم مؤتمر باتشيكو: لولا سوء الحظ لفزنا على الأهلي بنتيجة أكبر

كما كشف هاني سعيد عن نية بيراميدز بالتقدم بشكوى ضد محمود ناجي حكم المباراة بسبب الأخطاء التي ارتكبها.

وأعلن النادي الأهلي توقيع غرامة مالية على حسين الشحات لاعب الفريق.

وتأتي الغرامة بعد المشادة التي نشبت بينه وبين محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب مباراة الفريقين.

وحرص حسين الشحات على الذهاب إلى محمد الشيبي عقب المباراة للاعتذار له ومصافحته في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

وفاز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي بشكل عام في مختلف البطولات المحلية هذا الموسم رفقة مدربه السويسري مارسيل كولر.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، ويظل الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 82 نقطة.

ثلاثية بيراميدز سجلها محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه، وفخري لاكاي ومصطفى فتحي.

وفقد الأهلي فرصة إنهاء الدوري دون هزيمة بعدما تلقى الخسارة على يد بيراميدز.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري حسين الشحات محمد الشيبي
نرشح لكم
الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات مؤتمر باتشيكو: لولا سوء الحظ لفزنا على الأهلي بنتيجة أكبر عقب مباراة الأهلي.. باتشيكو يغادر ملعب الدفاع الجوي إلى مطار القاهرة رئيس المولودية يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أيوب عبد اللاوي.. وموقفه من قندوسي بيراميدز يكشف تشخيص إصابة محمد حمدي خبر في الجول - كولر يصطحب لاعبي الأهلي إلى ملعب التتش بعد الهزيمة أمام بيراميدز الصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي هاني سعيد يكشف حقيقة رغبة رمضان صبحي في العودة إلى الأهلي.. وموقف بوبو
أخر الأخبار
هاني سعيد يعلن تقديم بيراميدز لشكوى رسمية ضد حسين الشحات ساعة | الدوري المصري
لم تعُد للكبار فقط.. نتائج جعلت كأس العالم 2023 الأفضل في تاريخ الكرة النسائية ساعة | تقرير في الجول
الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات ساعة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: لولا سوء الحظ لفزنا على الأهلي بنتيجة أكبر ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - روي رانا يعلن قائمة مصر الأولية لـ كأس العالم ساعة | كرة سلة
عقب مباراة الأهلي.. باتشيكو يغادر ملعب الدفاع الجوي إلى مطار القاهرة 2 ساعة | الدوري المصري
للمشاركة في البطولة العربية.. وصول بعثة الزمالك إلى السعودية 2 ساعة | الكرة المصرية
رئيس المولودية يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أيوب عبد اللاوي.. وموقفه من قندوسي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 2 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة 3 طلب من مؤمن زكريا بشأن حسام عاشور بعد تتويج الأهلي بالدوري 4 في الجول يكشف نتائج اجتماع كولر مع الإدارة.. العائدون والراحلون والصفقات المطلوبة