هاني سعيد يعلن تقديم بيراميدز لشكوى رسمية ضد حسين الشحات

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن قرار بيراميدز بالتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد حسين الشحات.

وأشار سعيد إلى أن بيراميدز سيرفق في الشكوى جميع الفيديوهات والأدلة التي تثبت خروج الشحات عن النص وتعديه على محمد الشيبي بعد المباراة وخاصة وأن الأمر تكرر مع ذات اللاعب في السوبر المصري.

وشدد سعيد على أن بيراميدز سيطالب في الشكوى بتوقيع أقصى عقوبة طبقا للائحة على حسين الشحات.

كما كشف هاني سعيد عن نية بيراميدز بالتقدم بشكوى ضد محمود ناجي حكم المباراة بسبب الأخطاء التي ارتكبها.

وأعلن النادي الأهلي توقيع غرامة مالية على حسين الشحات لاعب الفريق.

وتأتي الغرامة بعد المشادة التي نشبت بينه وبين محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب مباراة الفريقين.

وحرص حسين الشحات على الذهاب إلى محمد الشيبي عقب المباراة للاعتذار له ومصافحته في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

وفاز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي بشكل عام في مختلف البطولات المحلية هذا الموسم رفقة مدربه السويسري مارسيل كولر.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، ويظل الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 82 نقطة.

ثلاثية بيراميدز سجلها محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه، وفخري لاكاي ومصطفى فتحي.

وفقد الأهلي فرصة إنهاء الدوري دون هزيمة بعدما تلقى الخسارة على يد بيراميدز.