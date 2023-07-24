مؤتمر باتشيكو: لولا سوء الحظ لفزنا على الأهلي بنتيجة أكبر

أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز سعادته بالفوز على الأهلي، وذلك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وقال باتشيكو: "أهنئ الأهلي على فوزه بالدوري. الروح الرياضية تسود في النهاية بين الجميع".

وأضاف "بيراميدز قدم مباراة قوية للغاية ولعب منذ اللحظة الأولى بهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط لختام الموسم بالصورة الأفضل".

وواصل "الفريق لعب مباريات قوية أمام الأهلي ولم يوفق في نهائي الكأس والسوبر المصري رغم المجهود المضاعف الذي بذله".

وتابع باتشيكو "منذ أن توليت المهمة لم يلعب مباراة واحدة مكتمل الصفوف بسبب الإصابات والإيقافات، حتى مباراة اليوم كانت الدكة بالكامل من الشباب صغير السن".

وأوضح "لكنها مجموعة مثالية وقدمت أفضل ما لديها، وأنهت الدوري بالفوز على بطل المسابقة بنتيجة كبيرة، ويجب أن أشكر اللاعبين على ما قدموه طوال الفترة الماضية، وإنهاء الموسم بشكل مثالي".

وأكمل "كنت أتمنى أن أحقق بطولة هذا الموسم بعدما كنا قريبين من ذلك، ولكن مستقبلا الأمور ستكون أفضل بكثير وبيراميدز أمامه خطوات واضحة للعب على كل البطولات التي يشارك فيها".

وأضاف باتشيكو "أفضل ما قدمه الفريق هو عدم ارتكاب الأخطاء طوال المباراة. كان لدينا القدرة على تسجيل أغلب الفرص، ولولا سوء الحظ لحققنا الفوز بنتيجة أكبر".

واختتم "الإجهاد كان واضحا في الفترة الماضية ولكن الفريق اجتهد بشدة وقدم واحدة من أفضل مبارياته في ظل احترامه للمنافس ودائما بيراميدز يحترم جميع منافسيه ويلعب من أجل الفوز في كل البطولات التي يشارك فيها".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 73 نقطة في مباراته الأخيرة، محطما رقمه القياسي في عدد النقاط بالدوري، والذي سجله الموسم الماضي برصيد 71 نقطة.

وتأهل بيراميدز إلى دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.