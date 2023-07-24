كرة سلة - روي رانا يعلن قائمة مصر الأولية لـ كأس العالم

يستعد منتخب مصر لكرة السلة للسفر إلى سلوفينيا من أجل خوض معسكر إعداد، قبل مشاركته في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وتغادر بعثة منتخب مصر القاهرة في العاشرة صباح الإثنين، متوجهة إلى مدينة كرانجسكا جورا في سلوفينيا ثم ايطاليا ضمن خطة الاستعداد للمونديال.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولية كالتالي:

عمرو الجندي – عمر عزب – آدم موسى – إيهاب أمين – يوسف شوشة – يوسف شحاتة – عمر الشيخ – أحمد ياسر عبد الوهاب – علي أحمد – خالد عبد الناصر – عمر طارق – أحمد خلف (بيبو) – عاصم مرعي – عمرو زهران – كريم حاتم – عمر هشام – أنس أسامة – وليد عبد الجواد – باتريك جاردنر.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من:

روي رانا - المدير الفني

أكاتشي أوكوبو - المدرب المساعد

وائل بدر - المدرب العام

محمد سليم - المدرب

عبد الرحمن الجلاد وأنس فهمي - محللا أداء

محمد جمال ووليد أبو النور - مخططا أحمال بدنية

أحمد يحيى وتامر كرارة - طبيبان

سامح صلاح وميدو ربيع - إداريان

علي موسى - مدلك

خالد حمدي ومعاذ زيدان - معايشة

أحمد الصباغ - مدير المنتخبات الوطنية