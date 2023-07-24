عقب مباراة الأهلي.. باتشيكو يغادر ملعب الدفاع الجوي إلى مطار القاهرة

غادر جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز ملعب الدفاع الجوي متوجها إلى مطار القاهرة مباشرة عقب مباراة الأهلي.

وانطلق جايمي باتشيكو إلى مطار القاهرة من أجل اللحاق بموعد الطائرة للسفر إلى البرتغال.

ويسافر باتشيكو إلى البرتغال لقضاء فترة إجازته عقب نهاية جميع مباريات الفريق في الموسم.

وفاز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي بشكل عام في مختلف البطولات المحلية هذا الموسم رفقة مدربه السويسري مارسيل كولر.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، ويظل الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 82 نقطة.

ثلاثية بيراميدز سجلها محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه، وفخري لاكاي ومصطفى فتحي.

وفقد الأهلي فرصة إنهاء الدوري دون هزيمة بعدما تلقى الخسارة على يد بيراميدز.