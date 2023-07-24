للمشاركة في البطولة العربية.. وصول بعثة الزمالك إلى السعودية

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 00:24

كتب : FilGoal

الزمالك

وصلت بعثة الزمالك إلى السعودية استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

وتنطلق البطولة يوم 27 يوليو الجاري.

ويتواجد جمال عبد الحميد عوض مجلس إدارة النادي كرئيس للبعثة التي اتجهت إلى السعودية.

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وجاءت قائمة الزمالك للمشاركة في البطولة كالتالي:

الحراس: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد زكي.

الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد زيزو – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم أوباما – سيد عبد الله – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – إبراهيما نداي – نبيل عماد – حمدي علاء – عمرو السيسي – محمد حسام "بيسو".د

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – علي ياسر علي.

وسيبدأ الزمالك البطولة بمواجهة الاتحاد المنستيري يوم 28 يوليو على ملعب الملك فهد الرياضي

الزمالك البطولة العربية للأندية
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