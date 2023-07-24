للمشاركة في البطولة العربية.. وصول بعثة الزمالك إلى السعودية

الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات

مؤتمر باتشيكو: لولا سوء الحظ لفزنا على الأهلي بنتيجة أكبر

عقب مباراة الأهلي.. باتشيكو يغادر ملعب الدفاع الجوي إلى مطار القاهرة

رئيس المولودية يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أيوب عبد اللاوي.. وموقفه من قندوسي

خبر في الجول - كولر يصطحب لاعبي الأهلي إلى ملعب التتش بعد الهزيمة أمام بيراميدز