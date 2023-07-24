رئيس المولودية يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أيوب عبد اللاوي.. وموقفه من قندوسي

كشف محمد حكيم حاج رئيس نادي مولودية الجزائر حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أيوب عبد اللاوي مدافع فريقه.

وقال محمد حكيم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أيوب عبد اللاوي قطعة أساسية في فريق المولودية وبكل بساطة يعد من ضمن مشروع النادي للمستقبل وهو قائد الفريق وإذا أراد الزمالك ضم اللاعب عليه أن يتواصل بشكل مباشر مع الإدارة".

وأضاف "كان هناك تعاون بيننا وبين الأهلي في صفقة أليو ديانج وتواصلوا معنا بشكل مباشر والصفقة تمت بطريقة احترافية ومهنية".

وأردف "هناك وكيل اتصل بي وأخبرني باهتمام الزمالك بضم أيوب عبد اللاوي وقرأت عبر المواقع أن الزمالك تواصل بشكل مباشر مع اللاعب".

وشدد "اللاعب مرتبط معنا بعقد وهو مستمر مع الفريق وقطعة أساسية وسيكون معنا الموسم المقبل وإذا كان هناك أي عرض من أحد الفرق المصرية سنتفاوض معه".

واستكمل "أحمد قندوسي لاعب كبير وأثبت ذلك في الدوري الجزائري وبعد رحيله إلى الأهلي لا يزال ضمن هدافي المسابقة وهذا يدل على أنه لاعب كبير وأي فريق يتمنى ضمه".

وأتم تصريحاته "حاولت ضم قندوسي قبل انتقاله إلى الأهلي لكن اللاعب رغبته كانت الانتقال إلى القلعة الحمراء، وحتى الآن لا يوجد أي شيء عن إمكانية ضمه".

أيوب عبد اللاوي مدافع جزائري يبلغ من العمر 30 عاما وهو أحد أفراد منتخب الجزائر للمحليين.

وانضم عبد اللاوي إلى مولودية الجزائر بداية الموسم الماضي قادما من الاتفاق السعودي، ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر ويلعب بقدمه اليسرى.