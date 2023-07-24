بيراميدز يكشف تشخيص إصابة محمد حمدي

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

محمد حمدي - عمر كمال - بيراميدز - فيوتشر

كشف مصطفى المنيري طبيب بيراميدز عن تشخيص إصابة محمد حمدي لاعب الفريق التي تعرض لها ضد الأهلي.

وحقق بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الدفاع الجوي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

وقال المنيري عبر المركز الإعلامي لبيراميدز: "محمد حمدي أصيب بجذع في أربطة الحاكل ويحتاج لوضع قدمه في الجبس لمدة أسبوع على أن يغيب لقرابة ثلاثة أسابيع".

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وتابع "حمدي سيخض لأشعة رنين مغناطيسي خلال 48 ساعة لتحديد مدى قوة الإصابة بشكل أكبر".

وكان حمدي قد استبدل في الدقيقة الـ 80 بسبب التحام قوي بينه وبين حسين الشحات لاعب الأهلي.

وتم نقل حمدي للمستشفى بعربية الإسعاف لتلقي العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها.

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حمدي شارك مع بيراميدز خلال الموسم الحالي في 48 مباراة ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 73 ليحقق أعلى عدد من النقاط في تاريخه وضمن الحصول على المركز الثاني والوصول لدوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.

وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة الـ 82 في صدارة جدول الترتيب ولم يتمكن من تحقيق الدوري بدون هزيمة.

وسيلعب الأهلي مباراته الأخيرة ضد المصري يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 34 لينتهي الدوري بشكل نهائي.

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