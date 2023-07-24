خبر في الجول - كولر يصطحب لاعبي الأهلي إلى ملعب التتش بعد الهزيمة أمام بيراميدز

اتخذ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أولى قراراته بصورة فورية عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

وعلم FilGoal.com أن كولر قرر اصطحاب الفريق بالكامل من ملعب الدفاع الجوي إلى ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يحاضر كولر اللاعبين بشأن الخسارة غير المقبولة، كما سينظر في مسألة مشادة حسين الشحات مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكان كولر قد قال في المؤتمر الصحفي: "لم أرَ الواقعة ولم يرَها أحد من الجهاز. سنرى ماذا حدث وما إذا كان فعل شيئا أم المنافس استفزه. إذا كان الخطأ من جانبه سيكون لنا ردة فعل لأننا لا نقبل بذلك".

وتجمد رصيد الأهلي عند 82 نقطة في صدارة الدوري التي حُسمت في 10 يوليو، بخسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 73 نقطة في مباراته الأخيرة، محطما رقمه القياسي في عدد النقاط بالدوري، والذي سجله الموسم الماضي برصيد 71 نقطة.