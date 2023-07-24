الصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي

حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الصلح مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، بعد المشادة التي حدثت بينهما عقب مباراة بيراميدز والأهلي.

جاء الصلح في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز وفي وجود بعض لاعبي الفريقين الذين حرصوا على تسوية الموقف في إطار العلاقة الطيبة التى تجمع بين الشحات وجميع لاعبي بيراميدز.

وفاز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي بشكل عام في مختلف البطولات المحلية هذا الموسم رفقة مدربه السويسري مارسيل كولر.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، ويظل الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 82 نقطة.

ثلاثية بيراميدز سجلها محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه، وفخري لاكاي ومصطفى فتحي.

وفقد الأهلي فرصة إنهاء الدوري دون هزيمة بعدما تلقى الخسارة على يد بيراميدز.

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