وفاة إسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري

الأحد، 23 يوليه 2023 - 23:59

كتب : FilGoal

إسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري

توفي إسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري بعد تعرضه لأزمة صحية منذ عدة أسابيع.

وقال ممدوح الكواليني المشرف على الكرة بالفريق: "45 يوما في المستشفى وتعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها للعناية المركزة وأجرى جراحة في القلب، نوفي مساء اليوم إسلام الصياد رئيس النادي".

وتابع "الجنازة ستكون ظهر الغد بالإسكندرية".

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الصياد هو صانع نهضة نادي المجد السكندري حيث شارك في قاد الفريق إلى الصعود من القسم الرابع في موسم 2019/2020 إلى القسم الثاني خلال موسمين.

ويتقدم FilGoal.com بالتعازي إلى أسرة الفقيد ويتمنى لهم الصبر والسلوان.

المجد السكندري إسلام الصياد
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