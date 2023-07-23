وفاة إسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري

توفي إسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري بعد تعرضه لأزمة صحية منذ عدة أسابيع.

وقال ممدوح الكواليني المشرف على الكرة بالفريق: "45 يوما في المستشفى وتعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها للعناية المركزة وأجرى جراحة في القلب، نوفي مساء اليوم إسلام الصياد رئيس النادي".

وتابع "الجنازة ستكون ظهر الغد بالإسكندرية".

الصياد هو صانع نهضة نادي المجد السكندري حيث شارك في قاد الفريق إلى الصعود من القسم الرابع في موسم 2019/2020 إلى القسم الثاني خلال موسمين.

ويتقدم FilGoal.com بالتعازي إلى أسرة الفقيد ويتمنى لهم الصبر والسلوان.