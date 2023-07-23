هاني سعيد يكشف حقيقة رغبة رمضان صبحي في العودة إلى الأهلي.. وموقف بوبو

الأحد، 23 يوليه 2023 - 23:57

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - بيراميدز

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية وقيمة رمضان صبحي لفريقه.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

محمد رضا

النادي : فيوتشر

بيراميدز
الأهلي

وقال هاني سعيد عبر قناة الحياة: "رمضان صبحي لاعب مميز ومهم بالنسبة لنا وإذا حصل على عرض احتراف جيد من الممكن أن نسمح له بخوض التجربة ولا يوجد أي حديث عن فكرة عودته إلى الأهلي".

وأضاف "إبراهيم عادل لاعب مميز وعمره وإمكانياته تسمح له بالاحتراف وأن نراه بعد عامين في أحد الفرق الكبيرة ولكن حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي له وأتوقع أن تصل له بعض العروض قريبا بعد المستوى المميز الذي قدمه في بطولة أمم إفريقيا".

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وأكمل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الإعلان عن ضم سيف جعفر ويوسف أسامة ورضا بوبو؟ بيراميدز يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن بعض الأشياء".

وواصل "أعرف حسين الشحات جيدا وتعجبت ما فعله مع الشيبي وهذا أمر غير مبرر ولا أعرف لماذا فعل ذلك وبعد المباراة اعتذر له وانتهى الأمر".

وأتم تصريحاته "الشيبي كان يشعر بالضيق خاصة أن الأمر تكرر معه مرة ثانية بعد مباراة السوبر في الإمارات".

الأهلي رمضان صبحي بيراميدز بوبو
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