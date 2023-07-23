مؤتمر كولر: لا أحد لعب نفس عدد مباريات الأهلي.. وهذا موقفنا من مشادة الشحات

الأحد، 23 يوليه 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

مارسيل كولر

تحدث مارسيل كولر مدرب الأهلي عن تلقي الفريق للهزيمة الأولى في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، والتي أتت أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "حصلنا على كل البطولات التي شاركنا بها، وانتهى الدوري وتوجنا به ونحن متقدمين بفارق 9 نقاط، بينما أنهى بيراميدز مبارياته ولن يقترب منا أكثر من ذلك".

وأضاف "فزنا عليهم في كل مباراة لعبناها أمامهم، وهم فازوا فقط اليوم واحتفلوا احتفالا كبيرا. لم يأخذوا منا بطولة ولا اقتربوا في النقاط. لعبوا أفضل منا وهم سعداء بذلك".

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وأوضح "من الطبيعي بعد كل عدد المباريات التي لعبناها بنسق مرتفع أن يصل اللاعبون إلى حالة من عدم القدرة الذهنية والبدنية. جسد اللاعب يصرخ مطالبا بالراحة ولا أحد يرحمه".

وتابع "لا يوجد فريق في مصر أو في القارة كلها لعب نفس عدد مباريات الأهلي، ولا يمكنني مواصلة التحامل على اللاعبين، ولا أحد في المنظومة قادر على فهم ذلك. يجب أن يفهم اتحاد الكرة وكل المسؤولين عن الكرة في مصر والمنطقة أن اللاعبين بحاجة للراحة وإلا سنخسرهم".

وعن مشادة حسين الشحات ومحمد الشيبي قال كولر: "لم أرَ الواقعة ولم يرَها أحد من الجهاز. سنرى ماذا حدث وما إذا كان فعل شيئا أم المنافس استفزه. إذا كان الخطأ من جانبه سيكون لنا ردة فعل لأننا لا نقبل بذلك".

واختتم "كنت أريد مشاهدة بعض اللاعبين في مباراة كبيرة أمام فريق قوي لأراقب تصرفاتهم. بالنسبة لي كانت المباراة تحصيل حاصل فاعتبرتها فرصة لتقييم مستوى هؤلاء اللاعبين أمام المستويات الأفضل".

وتجمد رصيد الأهلي عند 82 نقطة في صدارة الدوري التي حُسمت في 10 يوليو، بخسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 73 نقطة في مباراته الأخيرة، محطما رقمه القياسي في عدد النقاط بالدوري، والذي سجله الموسم الماضي برصيد 71 نقطة.

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