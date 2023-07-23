ميمي عبد الرازق باكيا: لا أعرف كيف سأعود إلى بورسعيد.. وأعتذر لجماهير المصري

الأحد، 23 يوليه 2023 - 23:39

كتب : FilGoal

ميمي عبد الرازق - المصري ضد سيراميكا

شدد ميمي عبد الرازق مدرب المصري على أنه يتحمل مسؤولية الخسارة ضد سيراميكا كليوباترا بالكامل كما قدم الاعتذار لجماهير المصري.

وخسر المصري نهائي كأس الرابطة المصرية ضد سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب.

ميمي عبد الرازق مدرب المصري عبر أون تايم سبورتس 2: "أتحمل مسؤولية الهزيمة ضد سيراميكا كليوباترا بالكامل، أنا مدرب بورسعيدي وكنت أتمنى أن أنهي مسيرتي الكروية ببطولة".

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وتابع "حتى الآن لم أعد إلى بورسعيد، أتواجد في الإسكندرية ولا أعرف كيف سأعود وأظهر نفسي للمشجعين عقب الهزيمة".

وواصل "قدمنا أداء جيد في الموسم وحصلنا على المركز الخامس وفي النهاية أعتذر لجماهير المصري وأقول لهم حقكم عليا".

وأكمل باكيا: "لم أتوقع الخسارة بذلك السيناريو ولا أريد أي شيء لقد توليت المسؤولية فقط حبا في المصري وهناك نوعية غيري للمدرب يكون فاشل ويأتي ليحصل على ملايين ثم يرحل".

وكشف "عبد الرحيم دغموم خضع لأشعة على الركبة ومن المحتم أن يكون قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي".

وأضاف "أنا لا أدافع عن اللاعبين ولكن الظروف التي حدثت وسيناريو المباراة كان خارج عن إرادتنا وحق الجماهير فوق رأسي".

وشدد "لدينا مباراة يوم الأربعاء ضد الأهلي وقد نلعب ضده مرة أخرى يوم 3 أغسطس واللاعبين محطمين نفسيا بالكامل".

وأتم "سأظل في مهنة التدريب حتى يوم وفاتي لأنني أعشق التدريب وأحب التواجد في الملعب".

وأنهى المصري الدوري في المركز الخامس ويتبقى له مباراة واحدة ضد الأهلي، كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر.

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