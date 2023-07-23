بعد 39 مباراة.. كولر يتلقى الهزيمة المحلية الأولى مع الأهلي

الأحد، 23 يوليه 2023 - 22:41

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

فقد الأهلي فرصة تحقيق الدوري المصري بلا هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك بالخسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 28.

الخسارة هي الأولى للنادي الأهلي على الصعيد المحلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وقاد كولر الأهلي حتى الآن في 57 مباراة إجمالا، بواقع 39 مباراة محلية، و14 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، و4 مباريات في كأس العالم للأندية.

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ولم يسبق للأهلي مع كولر التعرض لأي هزيمة في الداخل، حيث تعرض لـ 4 هزائم فقط، بواقع 2 في دوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، و2 في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني وفلانجو البرازيلي.

أما على المستوى المحلي، فقد لعب الأهلي مباراتين في نسختين من كأس السوبر المصري، و4 مباريات في كأس مصر بين 3 في نسخة الموسم الماضي وواحدة فقط في نسخة الموسم الحالي، وفاز بهم جميعا عدا تعادل وحيد، انتهى بفوزه أيضا على المقاولون العرب بركلات الترجيح.

وفي الدوري لعب الأهلي 33 مباراة، واستمر بلا هزيمة في أول 32، بواقع 25 انتصارات و7 تعادلات، قبل أن يلقى الهزيمة الأولى.

بذلك تصبح مباراة بيراميدز هي هزيمة كولر الخامسة إجمالا، والأولى في المسابقات المحلية.

وتجمد رصيد الأهلي عند 82 نقطة في صدارة الدوري التي حُسمت في 10 يوليو، بخسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 73 نقطة في مباراته الأخيرة، محطما رقمه القياسي في عدد النقاط بالدوري، والذي سجله الموسم الماضي برصيد 71 نقطة.

الأهلي بيراميدز مارسيل كولر الدوري المصري
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