لا دوري ذهبي للأحمر.. الأهلي يتلقى الهزيمة المحلية الأولى بثلاثية من بيراميدز

تلقى الأهلي أول هزيمة له في الدوري المصري هذا الموسم بعدما خسر من بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 والتي أقيمت في ملعب الدفاع الجوي.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي بشكل عام في مختلف البطولات المحلية هذا الموسم رفقة مدربه السويسري مارسيل كولر.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، ويظل الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 82 نقطة.

ثلاثية بيراميدز سجلها محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه، وفخري لاكاي ومصطفى فتحي.

وفقد الأهلي فرصة إنهاء الدوري دون هزيمة بعدما تلقى الخسارة على يد بيراميدز.

وصف المباراة

هدد بيراميدز مرمى الأهلي أولا بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من محمود صابر من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيمن لمحمد الشناوي وذهبت بعيدا.

ورد الأهلي بانطلاقة من ناحية اليسار لـ كريم الدبيس الذي أرسل عرضية وصلت إلى أفشة ليسدد وتصطدم في الدفاع وترتد إلى الضاوي الذي سدد كرة خطيرة جوار قائم أحمد الشناوي.

ومن جديد استمرت خطورة الضاوي على مرمى أحمد الشناوي بعدما أرسل عرضية لم يستطع الحارس الإمساك بها ليبعدها إلى ركنية.

لكن بيراميدز نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38 عن طريق محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه.

وجاء الهدف بعد عرضية من محمد الشيبي حاول عبد المنعم إبعادها لكن الكرة سكنت شباك محمد الشناوي.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد مصطفى فتحي أن يسجل الهدف الثاني لبيراميدز بتسديدة أرضية من أمام منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيسر وتابعها إبراهيم عادل لكن الشناوي تصدى له.

لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني دفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بالثنائي أليو ديانج وأحمد عبد القادر بدلا من محمد فخري ومحمد الضاوي

وانطلق ديانج بالكرة نحو مرمى بيراميدز وسدد من أمام منطقة الجزاء كرة اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنيةز

وكاد عبد القادر أن يسجل التعادل بعدما توغل وراوغ محمد الشيبي وأصبح في مواجهة المرمى ليسدد كرة لمست في جسد أحمد الشناوي وخرجت إلى ركنية.

ومرة أخرى كاد عبد القادر أن يسجل بعد ركلة حرة نفذها لها مروان عطية ووصلت له أمام المرمى ليلعب الكرة من أعلى أحمد الشناوي لكنها خرجت بعيدا.

ودفع كولر بالثنائي حسين الشحات ورأفت خليل بدلا من طاهر محمد ومحمد شريف.

لكن بيراميدز ومن هجمة سريعة نجح في إضافة الهدف الثاني عن طريق فخري لاكاي في الدقيقة 78.

وجاء الهدف بعد تمريرة من البديل أوكا إلى لاكاي الذي انطلق واستغل خطأ بين الشناوي وخالد عبد الفتاح ليجد نفسه أمام الشباك الخالية.

واستمرت محاولات الأهلي للتسجيل وأرسل أفشة عرضية قابلها رأفت خليل بضربة رأسية لكن الكرة مرت جوار القائم.

ورد بيراميدز بالهدف الثالث في الدقيقة 92 عن طريق مصطفى فتحي بعد متابعة لتسديدة من محمود صابر ارتدت من يد محمد الشناوي.

وتلقى أحمد توفيق لاعب بيراميدز الطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 95.

وحصل حسين الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 99 بعد عرقلته من قبل كريم حافظ.

وتقدم الشحات لتسديد ركلة الجزاء لكن الكرة اصطدمت في القائم وارتدت له ليتابعها داخل الشباك ولم يتم احتساب الهدف بسبب التسلل.

لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بثلاثية دون رد.

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