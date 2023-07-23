خبر في الجول - انتهاء أزمة مستحقات ياو أنور مع الإسماعيلي

الأحد، 23 يوليه 2023 - 22:21

كتب : عمرو نبيل

ياو أنور - علي أبو جريشة

وصلت أزمة الغاني ياو أنور لاعب النادي الإسماعيلي بخصوص مستحقاته إلى نهايتها.

وعلم FilGoal.com بانتهاء أزمة اللاعب صاحب الـ 25 عاما بعد جلسة عقدها علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادي مع اللاعب الغانى.

وانتهت الأزمة بحصول اللاعب على جزء من مستحقاته اليوم، ومن المقرر أن ينتظم فى تدريبات الدراويش عقب انتهاء الأجازة التى حصل عليها اللاعبون.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع جريندو خبر في الجول - أكينيولا خارج قائمة الزمالك في البطولة العربية.. وموقف محمود علاء خبر في الجول - صراع ثنائي على مهاجم البنك الأهلي خبر في الجول - الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع إيهاب جلال

وكان أبو جريشة قد كشف عن تدخل كامل أبو علي رئيس النادي المصري لحل أزمة مستحقات أجانب الدراويش.

وقال أبو جريشة في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "نحن نمر بفترة انتقالية والإدارة الحالية غير قادرة على توفير المستحقات، ولدينا لاعبين مهمين من الأجانب".

وأضاف "تواصلنا مع كامل أبو علي رئيس النادي المصري، ورحب بدعم الإسماعيلي بالمبلغ الذي يحتاجه لإنهاء أزمة مستحقات الأجانب وبالأخص ياو أنور وسيرجي أكا".

وأوضح "نشكر رئيس النادي المصري على لفتته الطيبة التي تعكس العلاقات الطيبة بين الناديين الجماهيريين العريقين".

وأنهى الإسماعيلي الموسم فى المركز الحادي عشر بعد صراع كبير على البقاء فى الدورى الذى امتد للجولة قبل الاخيرة من عمر المسابقة.

وساهم الغانى ياو أنور فى 8 اهداف هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة وحيدة كانت أمام أسوان فى الجولة السادسة من عمر البطولة.

وسجل اللاعب هاتريك أمام الاتحاد السكندري فى الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر المسابقة.

ياو أنور علي أبو جريشة الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
بعد 39 مباراة.. كولر يتلقى الهزيمة المحلية الأولى مع الأهلي بعد إصابته ضد الأهلي.. نقل محمد حمدي للمستشفى لا دوري ذهبي للأحمر.. الأهلي يتلقى الهزيمة المحلية الأولى بثلاثية من بيراميدز التعاون يعلن بيع مصطفى فتحي لـ بيراميدز رسميا بقدم عبد المنعم.. الأهلي يسجل في مرماه للمباراة الثانية على التوالي انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3)-(0) الأهلي.. الهزيمة الأولى للأحمر تشكيل بيراميدز - نحو الرقم القياسي.. أحمد فتحي يواجه الأهلي في المباراة الأخيرة تشكيل الأهلي - الدبيس والضاوي أساسيان أمام بيراميدز
أخر الأخبار
بعد 39 مباراة.. كولر يتلقى الهزيمة المحلية الأولى مع الأهلي 55 دقيقة | الدوري المصري
بعد إصابته ضد الأهلي.. نقل محمد حمدي للمستشفى 56 دقيقة | الدوري المصري
لا دوري ذهبي للأحمر.. الأهلي يتلقى الهزيمة المحلية الأولى بثلاثية من بيراميدز 56 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - انتهاء أزمة مستحقات ياو أنور مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
ماركو سيلفا يرفض عرضا ضخما من أهلى جدة ساعة | السعودية
التعاون يعلن بيع مصطفى فتحي لـ بيراميدز رسميا ساعة | ميركاتو
بقدم عبد المنعم.. الأهلي يسجل في مرماه للمباراة الثانية على التوالي 2 ساعة | الدوري المصري
المشاركة الأولى.. مصطفى محمد يسجل ويقود نانت لفوز ودي على أنجي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 2 مؤتمر ناري لـ أوسوريو: أطالب بقانون المدافع ذو القدم اليسرى.. القمة ليست الكلاسيكو ولا تتصلوا بي 3 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة 4 طلب من مؤمن زكريا بشأن حسام عاشور بعد تتويج الأهلي بالدوري