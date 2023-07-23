ماركو سيلفا يرفض عرضا ضخما من أهلى جدة

الأحد، 23 يوليه 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

ماركو سيلفا

رفض المدرب البرتغالي ماركو سيلفا عرضًا بقيمة 40 مليون جنيه استرليني من أهلى جدة السعودي.

وقاد سيلفا فولام فى الموسم الماضي 2022/2023 في 44 مباراة؛ حيث فاز في 18 وتعادل في 8 وهُزم في 18 بمختلف البطولات التي خاضها.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن المدرب البرتغالي يمتلك شرطا جزائيا في تعاقده مع فولام قيمته 6 مليون جنيه استرليني.

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وينتهي تعاقد ماركو سيلفا مع فولام بنهاية الموسم المقبل.

وكان أهلي جدة قد أقال بيتسو موسيماني من منصبه عقب الصعود من الدرجة الأولى للدوري السعودي ومازال يبحث عن مدرب.

وخلال الصيف الجاري ضم أهلي جدة روبرتو فيرمينو من ليفربول وإدوارد ميندي من تشيلسي.

وتحدث المدرب البالغ من العمر 46 عامًا عن رغبته في ضم لاعبين جدد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى ذكر فولام اقترب المهاجم الصربى ألكسندر ميتروفيتش من الرحيل من النادى الإنجليزي الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الفترة التحضيرية استعدادا للموسم المقبل، لكنه يتدرب بشكل منفصل نظرًا لرغبته في الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.

وأوضح المدرب ماركو سيلفا أن الوضع فى مسألة ميتروفيتش "ليس مثاليا" فى الوقت الحالي مع ناديه.

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