التعاون يعلن بيع مصطفى فتحي لـ بيراميدز رسميا
الأحد، 23 يوليه 2023 - 21:42
كتب : FilGoal
أعلن نادي التعاون السعودي بيع لاعبه مصطفى فتحي إلى بيراميدز بشكل رسمي.
مصطفى فتحي
النادي : بيراميدز
وأشار النادي إلى أن بيراميدز قد فعل بند أحقية شراء اللاعب.
📄| #التعاون يوافق على بيع عقد اللاعب #مصطفى_فتحي إلى نادي بيراميدز المصري. pic.twitter.com/5varne8Tcv— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) July 23, 2023
وكان مصطفى فتحي قد قضى الموسم الماضي معارا إلى بيراميدز من صفوف التعاون.
وفقا لصحيفة الرياضية السعودية فإن بيراميدز قد دفع مليون دولار للتعاقد مع اللاعب المصري بشكل نهائي.
FilGoal.com كان قد كشف عن تفعيل بيراميدز لبند أحقية الشراء في عقد اللاعب.
كما علم FilGoal.com أن التعاون قد سدد للزمالك قيمة شراء مصطفى فتحي والبالغة 40 ألف دولار.
وشارك فتحي مع بيراميدز خلال الموسم المنقضي في 47 مباراة وخلالهم سجل 12 هدفا وصنع سبعة أهداف.
وانتقل لاعب الزمالك السابق إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، وشارك في 45 مباراةً، بواقع 30 في الدوري المصري، وواحدة في السوبر المصري، و12 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، و2 في كأس مصر.