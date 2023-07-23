التعاون يعلن بيع مصطفى فتحي لـ بيراميدز رسميا

الأحد، 23 يوليه 2023 - 21:42

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي

أعلن نادي التعاون السعودي بيع لاعبه مصطفى فتحي إلى بيراميدز بشكل رسمي.

وأشار النادي إلى أن بيراميدز قد فعل بند أحقية شراء اللاعب.

وكان مصطفى فتحي قد قضى الموسم الماضي معارا إلى بيراميدز من صفوف التعاون.

وفقا لصحيفة الرياضية السعودية فإن بيراميدز قد دفع مليون دولار للتعاقد مع اللاعب المصري بشكل نهائي.

FilGoal.com كان قد كشف عن تفعيل بيراميدز لبند أحقية الشراء في عقد اللاعب.

كما علم FilGoal.com أن التعاون قد سدد للزمالك قيمة شراء مصطفى فتحي والبالغة 40 ألف دولار.

وشارك فتحي مع بيراميدز خلال الموسم المنقضي في 47 مباراة وخلالهم سجل 12 هدفا وصنع سبعة أهداف.

وانتقل لاعب الزمالك السابق إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، وشارك في 45 مباراةً، بواقع 30 في الدوري المصري، وواحدة في السوبر المصري، و12 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، و2 في كأس مصر.

مصطفى فتحي بيراميدز التعاون
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