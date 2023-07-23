بقدم عبد المنعم.. الأهلي يسجل في مرماه للمباراة الثانية على التوالي

يلعب الأهلي مع بيراميدز حاليا في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويتقدم بيراميدز على الأهلي بهدف دون مقابل بعد نهاية الشوط الأول سجله محمد عبد المنعم بالخطأ في مرماه.

الهدف كان هو الثاني على التوالي للاعبي الأهلي بالخطأ في مرماهم بعد هدف خالد عبد الفتاح في المباراة الماضية.

وعادل الأهلي رقم المصري والزمالك وطلائع الجيش في عدد الأهداف الذاتية في الدوري خلال الموسم الحالي بهدفين لكل منهم.

ويأتي الاتحاد السكندري في مقدمة الأندية التي سجلت أهدافا ذاتية في الدوري برصيد ثلاثة أهداف سجلهم صبحي سليمان وساليفو مورو ومحمد صالح.

وضمن الأهلي التتويج بالدوري للمرة الـ 43 في تاريخه، بينما ضمن بيراميدز احتلال المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.

ويسعى الأهلي لتجنب الخسارة لتحقيق لقب الدوري بدون هزيمة.

وسيلعب الأهلي مباراة أخرى واحدة في الدوري ضد المصري يوم الأربعاء المقبل.