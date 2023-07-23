كرة يد - هنداوي: سألعب مع الزمالك في البطولة العربية بدون مقابل.. وهذه رسالتي للأحمر

تحدث كريم هنداوي حارس مرمى نادي الصفا السعودي ومنتخب مصر لكرة اليد عن انتقاله من الزمالك ومشاركته معه في البطولة العربية.

وقال هنداوي في تصريحاته لإذاعة أون سبورت: "الزمالك صاحب فضل علينا، وانتقلت إلى الصفا السعودي بالاتفاق والتراضي مع مسئولي النادي".

وأضاف "سأشارك مع الزمالك في البطولة العربية لكرة اليد بدون مقابل وهذا واجبي تجاه النادي".

وأوضح " الأهلي لديه لاعبين مميزين وطبيعي أن الرياضة مكسب وخسارة، وختمنا الموسم الماضي بالتتويج بكأس الكؤوس الأفريقية".

وخسر الزمالك الدوري والكأس وكأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي، بينما توج بكأس الكؤوس على حسابه في النهاية.

وواصل هنداوي "الزمالك يحتاج تدعيم في الخط الخلفي بعد رحيل الفولي وباقي المراكز تضم لاعبين مميزين".

وعن تجربته الجديدة قال: "التدعيمات قوية على مستوى جميع الأندية في الدوري السعودي لكرة اليد وأتوقع موسم قوي مع الصفا".

واختتم "أقول لأحمد الأحمر "سأفتقدك يا قائد" وأشكره على دعمه ومساندته. أما علي زين فأعتبر نفسي مسئولا عنه وأقول له: استمر في مشوارك وستستحق أفضل الإنجازات".

وانتقل هنداوي بنهاية الموسم إلى صفوف الصفا السعودي بعد فسخ عقده مع الزمالك بالتراضي.