انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3)-(0) الأهلي.. الهزيمة الأولى للأحمر

الأحد، 23 يوليه 2023 - 20:16

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 28 للدوري المصري، والتي تقام في ملعب الدفاع الجوي.

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز بثلاثية دون رد

ق 100: حسين الشحات يهدر ركلة الجزاء

ق 99: ركلة جزاء لحسين الشحات بعد عرقلته من قبل كريم حافظ

ق 92: جووول مصطفى فتحي والثالث

ق 85: فرصة خطيرة ضائعة من الأهلي عن طريق رأفت خليل

ق 78: جووول الثاني فخري لاكاي

ق 70: نزول الشحات ورأفت خليل بدلا من طاهر وشريف

ق 65: فرصة التعادل تضيع

ق 59: فرصة خطيرة من عبد القادر بعد توغل

ق 57: هجمة خطيرة من الأهلي عن طريق ديانج

نزول ديانج وعبد القادر بدلا من محمد فخري والضاوي

انطلاق الشوط الثاني

ق 49: تسديدة من مصطفى فتحي تصطدم في القائم وترتد إلى إبراهيم عادل والشناوي يتألق أمامه

ق 38: جووول عبد المنعم بالخطأ في مرماه بعد عرضية الشيبي

ق 35: خطورة جديدة من الضاوي بعد عرضية

ق 21: هجمة خطيرة من الأهلي بعد عرضية الدبيس يبعدها الدفاع وتصل لأفشة ويسدد وترتد من الدفاع ويتابعها الضاوي بتسديدة جوار القائم

ق 15: صاروخ في قائم الشناوي من محمود صابر

انطلاق المباراة

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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