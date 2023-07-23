انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3)-(0) الأهلي.. الهزيمة الأولى للأحمر
الأحد، 23 يوليه 2023 - 20:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 28 للدوري المصري، والتي تقام في ملعب الدفاع الجوي.
ــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز بيراميدز بثلاثية دون رد
ق 100: حسين الشحات يهدر ركلة الجزاء
ق 99: ركلة جزاء لحسين الشحات بعد عرقلته من قبل كريم حافظ
ق 92: جووول مصطفى فتحي والثالث
ق 85: فرصة خطيرة ضائعة من الأهلي عن طريق رأفت خليل
ق 78: جووول الثاني فخري لاكاي
ق 70: نزول الشحات ورأفت خليل بدلا من طاهر وشريف
ق 65: فرصة التعادل تضيع
ق 59: فرصة خطيرة من عبد القادر بعد توغل
ق 57: هجمة خطيرة من الأهلي عن طريق ديانج
نزول ديانج وعبد القادر بدلا من محمد فخري والضاوي
انطلاق الشوط الثاني
ق 49: تسديدة من مصطفى فتحي تصطدم في القائم وترتد إلى إبراهيم عادل والشناوي يتألق أمامه
ق 38: جووول عبد المنعم بالخطأ في مرماه بعد عرضية الشيبي
ق 35: خطورة جديدة من الضاوي بعد عرضية
ق 21: هجمة خطيرة من الأهلي بعد عرضية الدبيس يبعدها الدفاع وتصل لأفشة ويسدد وترتد من الدفاع ويتابعها الضاوي بتسديدة جوار القائم
ق 15: صاروخ في قائم الشناوي من محمود صابر
انطلاق المباراة