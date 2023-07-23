جمال عبد الحميد: سننافس على البطولة العربية للمباراة الأخيرة
الأحد، 23 يوليه 2023 - 20:03
كتب : FilGoal
شدد جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على نية الفريق في المنافسة على لقب البطولة العربية حتى النهاية.
ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للأندية المقامة في السعودية.
وسيتواجد جمال عبد الحميد كرئيس للبعثة التي ستسافر إلى السعودية.
وقال عبد الحميد عبر موقع النادي الرسمي: "الزمالك سينافس حتى نهاية البطولة العربية ونسعى للتتويج باللقب في ظل الروح العالية للاعبين".
وتابع "هناك حالية تركيز شديدة للمنافسة على اللقب ونسعى لإسعاد الجماهير وبذل أقصى جهد للمنافسة وتقديم أداء يليق باسم بمصر والزمالك".
وجاءت قائمة الزمالك للمشاركة في البطولة كالتالي:
الحراس: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم.
الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد زكي.
الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد زيزو – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم أوباما – سيد عبد الله – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – إبراهيما نداي – نبيل عماد – حمدي علاء – عمرو السيسي – محمد حسام "بيسو".د
الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – علي ياسر علي.
وسيبدأ الزمالك البطولة بمواجهة الاتحاد المنستيري يوم 28 يوليو على ملعب الملك فهد الرياضي.