تشكيل بيراميدز - نحو الرقم القياسي.. أحمد فتحي يواجه الأهلي في المباراة الأخيرة

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل المباراة الأخيرة له في الموسم الحالي من الدوري الممتاز أمام الأهلي.

وشهد التشكيل ظهور أحمد فتحي نجم الأهلي السابق في الصفوف الأساسية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مصطفى فتحي

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة من الجولة ٢٨.

ويستمر غياب الثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد ثنائي الأهلي السابق بداعي الإصابة، فيما رحل المهاجم فخر الدين بن يوسف عن صفوف الفريق بنهاية عقده.

وحسم الأهلي لقب الدوري برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مباراتين أمام بيراميدز ثم المصري.

أما بيراميدز الذي حسم المركز الثاني برصيد 70 نقطة، فيلعب مباراته الأخيرة وأمامه فرصتين لتحقيق رقم تاريخي له في الدوري المصري.

رقم بيراميدز القياسي في عدد النقاط حققه الموسم الماضي برصيد 71 نقطة، وإذا تعادل مع الأهلي سيعادل الرقم، أما إذا فاز فسيحطمه ويكتب رقما جديدا.