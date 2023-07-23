تشكيل الأهلي - الدبيس والضاوي أساسيان أمام بيراميدز

دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ كريم الدبيس في تشكيل فريقه الأساسي ليشغل مركز الظهير الأيسر بدلا من علي معلول.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة 28 للدوري المصري، والتي تقام في ملعب الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية – محمد فخري - أفشة

الهجوم: محمد شريف – طاهر محمد – محمد الضاوي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – رامي ربيعة – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – أليو ديانج – علي معلول – أحمد قندوسي – رأفت خليل – أحمد نبيل "كوكا"

الأهلي بطل الدوري يتصدر المسابقة برصيد 82 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.