تشكيل الأهلي - الدبيس والضاوي أساسيان أمام بيراميدز
الأحد، 23 يوليه 2023 - 19:34
كتب : أحمد الخولي
دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ كريم الدبيس في تشكيل فريقه الأساسي ليشغل مركز الظهير الأيسر بدلا من علي معلول.
محمد الضاوي
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة 28 للدوري المصري، والتي تقام في ملعب الدفاع الجوي.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: خالد عبد الفتاح – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – كريم الدبيس
الوسط: مروان عطية – محمد فخري - أفشة
الهجوم: محمد شريف – طاهر محمد – محمد الضاوي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
علي لطفي – رامي ربيعة – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – أليو ديانج – علي معلول – أحمد قندوسي – رأفت خليل – أحمد نبيل "كوكا"
الأهلي بطل الدوري يتصدر المسابقة برصيد 82 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.
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