عودة أوباما.. قائمة الزمالك لـ البطولة العربية

أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك قائمة فريقه التي ستسافر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في دور مجموعات البطولة العربية والتي سيلعب فيها بالمجموعة الثالثة بجانب النصر والشباب واتحاد المنستيري.

وشهدت القائمة عودة يوسف إبراهيم "أوباما" وحمدي علاء وأحمد زكي العائدون من الإعارة.

ويغيب عن القائمة محمود علاء بسبب الإصابة بالإضافة إلى مصطفى شلبي عبد الله جمعة ومحمود شبانة.

كما شهدت القائمة عودة نبيل عماد بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالعضلة الخلفية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد زكي.

الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد زيزو – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم أوباما – سيد عبد الله – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – إبراهيما نداي – نبيل عماد – حمدي علاء – عمرو السيسي – محمد حسام "بيسو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – علي ياسر علي.

وسيبدأ الزمالك البطولة بمواجهة الاتحاد المنستيري يوم 28 يوليو على ملعب الملك فهد الرياضي.