عودة أوباما.. قائمة الزمالك لـ البطولة العربية

الأحد، 23 يوليه 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو أمام فيوتشر

أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك قائمة فريقه التي ستسافر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في دور مجموعات البطولة العربية والتي سيلعب فيها بالمجموعة الثالثة بجانب النصر والشباب واتحاد المنستيري.

وشهدت القائمة عودة يوسف إبراهيم "أوباما" وحمدي علاء وأحمد زكي العائدون من الإعارة.

أخبار متعلقة:
تقرير تونسي: الترجي يتقرب من ضم صانع ألعاب برازيلي الرمادي: لا أعرف إذا كنت سأتواجد في مصر أو الإمارات بالموسم المقبل سيراميكا: الأهلي لم يخبرنا بتفعيل بند إعادة شراء محمد شكري.. وهذا موقف صلاح محسن لتعويض رحيل ماكسيمان المحتمل.. نيوكاسل يتعاقد مع هارفي بارنز

ويغيب عن القائمة محمود علاء بسبب الإصابة بالإضافة إلى مصطفى شلبي عبد الله جمعة ومحمود شبانة.

كما شهدت القائمة عودة نبيل عماد بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالعضلة الخلفية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد زكي.

الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد زيزو – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم أوباما – سيد عبد الله – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – إبراهيما نداي – نبيل عماد – حمدي علاء – عمرو السيسي – محمد حسام "بيسو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – علي ياسر علي.

وسيبدأ الزمالك البطولة بمواجهة الاتحاد المنستيري يوم 28 يوليو على ملعب الملك فهد الرياضي.

البطولة العربية الزمالك
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - بيراميدز ضد الأهلي جمال عبد الحميد: سننافس على البطولة العربية للمباراة الأخيرة تشكيل بيراميدز - نحو الرقم القياسي.. أحمد فتحي يواجه الأهلي في المباراة الأخيرة تشكيل الأهلي - الدبيس والضاوي أساسيان أمام بيراميدز الرمادي: لا أعرف إذا كنت سأتواجد في مصر أو الإمارات بالموسم المقبل سيراميكا: الأهلي لم يخبرنا بتفعيل بند إعادة شراء محمد شكري.. وهذا موقف صلاح محسن خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع جريندو حوار في الجول - رئيس إنبي يكشف كيف تحولت وجهة مصطفى شلبي.. وانتقاد طولان
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - بيراميدز ضد الأهلي 8 دقيقة | الدوري المصري
سم دواء الزوجة وطعنة الوالد.. طريق أونانا المتعرج إلى مانشستر يونايتد 15 دقيقة | تقرير في الجول
جمال عبد الحميد: سننافس على البطولة العربية للمباراة الأخيرة 22 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميدز - نحو الرقم القياسي.. أحمد فتحي يواجه الأهلي في المباراة الأخيرة 49 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - الدبيس والضاوي أساسيان أمام بيراميدز 50 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: كلب فابينيو قد يتسبب في فشل انتقاله لـ اتحاد جدة ساعة | السعودية
عودة أوباما.. قائمة الزمالك لـ البطولة العربية ساعة | الكرة المصرية
تقرير تونسي: الترجي يتقرب من ضم صانع ألعاب برازيلي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 2 مؤتمر ناري لـ أوسوريو: أطالب بقانون المدافع ذو القدم اليسرى.. القمة ليست الكلاسيكو ولا تتصلوا بي 3 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة 4 طلب من مؤمن زكريا بشأن حسام عاشور بعد تتويج الأهلي بالدوري