تقرير تونسي: الترجي يتقرب من ضم صانع ألعاب برازيلي

اقترب نادي الترجي التونسي من التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي يان ميديرو ساس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة الصباح التونسية أن الترجي اتفق على ضم يان ساس بعد نهاية تعاقده مع ناديه النيوزيلندي.

وكان يان ساس يلعب مع نادي ويلينغتون النيوزيلندي وانتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

وبذلك يقترب من الانضمام لصفوف الترجي في اصفقة انتقال حر.

صانع الألعاب البالغ من العمر 26 عاما لعب سابقا مع أندية فاسكو دي جاما البرازيلي وكوريتيبا البرازيلي، وريزا سبور التركي.

وفي الموسم الماضي لعب مع فريقه 25 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.