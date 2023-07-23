الرمادي: لا أعرف إذا كنت سأتواجد في مصر أو الإمارات بالموسم المقبل

الأحد، 23 يوليه 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي - المصري ضد سيراميكا

شدد أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا على أن مصير استمراره مع الفريق بالموسم المقبل ليس في يده.

وقال الرمادي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لدي ارتباط معين مع أحد الأندية في الإمارات يجب أن أنهيه قبل بداية أغسطس ولا أعرف طريقي حتى الآن".

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وتابع "اليوم سأسافر إلى الإمارات ولا أعرف ما كنت سأتواجد في مصر أو في الإمارات ولم أحدد موقفي لأن الأمر ليس بيدي ولكن بيد الأندية"

وأتم "من الممكن أن أدفع الشرط الجزائي ولكن أنا ملتزم بكلمة ولن أرحل سوى بموافقة المسؤولين".

وقاد الرمادي سيراميكا كليوباترا للتويج بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتولى الرمادي تدريب سيراميكا في مباراة واحدة بعد أن قضى معظم الموسم مع أسوان.

أيمن الرمادي سيراميكا كليوباترا
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