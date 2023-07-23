سيراميكا: الأهلي لم يخبرنا بتفعيل بند إعادة شراء محمد شكري.. وهذا موقف صلاح محسن

الأحد، 23 يوليه 2023 - 17:43

كتب : أحمد الخولي

احتفال محمد شكري بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الربطة المصرية

كشف معتز البطاوي المشرف على الكرة في سيراميكا كليوباترا عن موقف ثنائي الفريق محمد شكري وصلاح محسن من الانتقال إلى الأهلي.

محمد شكري

النادي : سيراميكا كليوباترا

صلاح محسن

النادي : الأهلي

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وقال البطاوي عبر إذاعة أون سبورت إم إم: "الأهلي بالفعل يمتلك بند إعادة شراء في تعاقد محمد شكري مقابل مبلغ محدد ونحن نحترم التعاقدات وإذا أراد الأهلي استعادته بعد دفع المبلغ فنحن نحرب بذلك ولكن حتى الآن الأهلي لم يخبرنا بأي شيء".

وأضاف "إعارة صلاح محسن انتهت معنا ومن المفترض أن يعود إلى الأهلي ولكن بالتأكيد إذا كان هناك إمكانية لاستمراره معنا في الموسم المقبل فنحن نحرب بذلك".

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وأتم تصريحاته "أيمن الرمادي مدرب مميز وسوف يسافر إلى الإمارات لحل أموره هناك بشكل ودي ومن ثم يعود لنا، فنحن نعول عليه في الموسم الجديد ونبني خطط الفريق على أنه هو المدرب".

وساهم محمد شكري وصلاح محسن في تتويج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة المصرية بعد الفوز على المصري 4-1 في النهائي.

وسجل محمد شكري هدفا، وكذلك صلاح محسن الذي صنع هدفين أيضا.

وانضم محمد شكري بداية الموسم الماضي لصفوف سيراميكا كليوباترا قادما من الأهلي.

كما انضم أيضا صلاح محسن لصفوف الفريق ذاته على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن رغبة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في إعادة صلاح محسن للفريق في الموسم المقبل، وكذلك محمد شكري بعد تفعيل بند إعادة الشراء.

صلاح محسن محمد شكري الأهلي سيراميكا كليوباترا
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