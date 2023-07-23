لتعويض رحيل ماكسيمان المحتمل.. نيوكاسل يتعاقد مع هارفي بارنز

الأحد، 23 يوليه 2023 - 17:18

كتب : FilGoal

هارفي بارنز

أعلن نادي نيوكاسل تعاقده مع هارفي بارنز لاعب ليستر سيتي لمدة 5 سنوات مقبلين.

وفقا لفابريزيو رومانو فإن الصفقة كلفت نيوكاسل 38 مليون يورو.

ويأتي التعاقد مع بارنز وسط الأخبار المتداولة حول إمكانية رحيل ألان سان ماكسيمان إلى أهلي جدة.

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صاحب الـ 25 عاما هو الصفقة الثالثة لنيوكاسل خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع يانكوبا مينتي وساندرو تونالي.

نيوكاسل كان قد أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الرابع بالموسم الماضي وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

بارنز شارك مع ليستر سيتي خلال الموسم الماضي في 40 مباراة وخلالهم سجل 13 هدفا وصنع ثلاثة ليكون هو هداف الفريق على الرغم من هبوطه لدوري الدرجة الأولى.

هارفي بارنز ليستر سيتي نيوكاسل
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