موعد طرح تذاكر مباريات البطولة العربية

الأحد، 23 يوليه 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

الزمالك

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية استقرت على موعد طرح تذاكر مباريات البطولة التي تنطلق يوم الخميس.

وأوضح التقرير أن تذاكر البطولة العربية للأندية التي تقام بالسعودية سيتم طرحها للجماهير يوم الثلاثاء.

التذاكر تتراوح بين 80 ريالا كحد أدنى و1000 ريال كحد أقصى، وسيتم طرحها للبيع عبر موقع تيكت مكس.

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وستبدأ البطولة التي يشارك فيها الزمالك يوم الخميس في 3 مدن هي الطائف، وأبها، والباحة، وتستمر حتى 12 أغسطس.

وتقرر أن يقام حفل افتتاح بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على إستاد مدينة الأمير سلطان بن فهد في أبها مقر المجموعتين الثانية والرابعة، حسب التقرير.

كما تقرر إقامة مؤتمر صحفي لكل المدربين، على غرار البطولات العالمية الكبرى، والمسابقات العربية في نسخها الماضية.

وسيكون المؤتمر للمدربين في اليوم السابق ليوم المباراة.

إلى ذلك، قدم الزمالك موعد سفره إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية 24 ساعة.

وبناء على التعديل الأخير سيسافر الزمالك إلى السعودية يوم الأحد بدلا من يوم الاثنين.

وخاض الفريق تدريبه صباح يوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة على أن تسافر البعثة إلى السعودية مساء الأحد.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس المقبل.

الزمالك البطولة العربية
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