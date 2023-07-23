حوار في الجول - رئيس إنبي يكشف كيف تحولت وجهة مصطفى شلبي.. وانتقاد طولان

الأحد، 23 يوليه 2023 - 15:13

كتب : حامد وجدي

أيمن الشريعي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي على تفاصيل تحول وجهة مصطفى شلبي من الأهلي إلى الزمالك وكواليس المفاوضات.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

إنبـي

كما تحدث الشريعي عن سبب خلافه مع حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق.

وقال الشريعي في حوار خاص مع FilGoal.com: "مفاوضات مصطفى شلبي اتخذت وقتا طويلا، وكانت البداية مع الأهلي".

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وتابع "الأهلي وصل إلى 14 مليون جنيه تقريبا ولكن لم نتفق على ذلك، والصفقة لا تشمل لاعبين لأنني أرفض مبدأ ضم لاعبين من الأهلي بالرغم من جودتهم ولكن لأن عقودهم لا تناسبنا".

وكشف الشريعي "مصطفى شلبي عرض الدفع من مستحقاته لدينا من أجل الرحيل إلى الأهلي ولكن توقفت المفاوضات".

وأوضح "الزمالك تحدث معنا من أجل ضم مصطفى وانتهى الأمر بالاتفاق بينهما".

وتابع رئيس إنبي "لا أعلم لماذا حزن البعض من تصريحي برغبته بالانتقال إلى الأهلي، أنا أيضا اتعامل باحتراف وهدفي مصلحة نادي إنبي ولذلك عندما عرض الزمالك 23 مليون جنيه وافقنا على العرض".

أما بالحديث عن خلافه مع حلمي طولان قال: "لا يوجد مدير فني يختلف مع رئيس نادي، المدير الفني هو وظيفة ضمن المنظومة".

وكشف "حلمي طولان لم يحضر معسكرات الفريق بالفعل ووجدت الوضع بتلك الطريقة عندما توليت المسؤولية، وأمر المعسكرات هو أقل شيء".

وشدد رئيس إنبي "عندما يتحدث حلمي طولان عن فنيات كرة القدم (أربع إيدي) واستمع له واتعلم منه، ولكن أنا أيضا أستاذ إدارة هذا تخصصي وعملي، كما أمنحك حقك في فنياتك تمنحني حقي في عملي".

واختتم أيمن الشريعي تصريحاته "لا يصح أن يقول لي (البس شورت وفانلة) لدي في النادي خمسة أنشطة رياضية أرتدى أي زي منهم؟".

إنبي مصطفى شلبي الأهلي الزمالك
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