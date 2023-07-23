تقارير: الاتفاق السعودي يقترب من التعاقد مع قائد ليون
الأحد، 23 يوليه 2023 - 15:11
كتب : FilGoal
اقترب الاتفاق السعودي من التعاقد مع موسى ديمبلي لاعب ليون، حسب شبكة beIN sports.
موسي ديمبيلي
النادي : أولمبيك ليون
حسب التقرير سينضم اللاعب الفرنسي إلى الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون.
وأوضح التقرير أن موسى ديمبيلي في آخر مراحل المفاوضات للانضمام إلى الاتفاق السعودي.
ولعب موسى مع ليون 28 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف.
ديمبيلي البالغ من العمر 27 عاما لعب من قبل مع فولام وسلتيك وليون وأتليتكو مدريد.
وكان على رادار جالاتا سراي وإيفرتون في الماضي، كما رفض فرصة التوقيع لساوثامبتون في يناير الماضي.
يذكر أن الفريق الذي يدربه ستيفن جيرارد يستعد للإعلان عن ضم جوردن هندرسون قائد ليفربول.
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