أبو العينين لـ في الجول: مكافآت فورية للاعبي سيراميكا كليوباترا بعد إنجاز كأس الرابطة

قرر نادي سيراميكا كليوباترا صرف مكافآت مالية فورية للفريق بعد التتويج بكأس الرابطة.

ونجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق لقب كأس الرابطة بعد التغلب على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال طارق أبو العينين المشرف العام على كرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في تصريحات لـ FilGoal.com: "أمر محمد أبو العينين بصرف مكافآت فورية للفريق".

وتابع "التتويج بكأس الرابطة للنادي حديث العهد تكليل لمجهودات سيراميكا كليوباترا خلال السنوات الأخيرة".

وشدد طارق أبو العينين "الفوز بلقب كأس الرابطة إنجازا تاريخيا فهي البطولة الأولى لفريق سيراميكا كليوباترا وهو ما يستحق المكافأة".

وأضاف "نخطط طوال الفترة الماضية من أجل حدوث تلك اللحظة ونجحنا في تحقيق أولى ألقاب الفريق".

واختتم المشرف العام على كرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تصريحاته "ستسمر طموحاتنا خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف عند كأس الرابطة".

وأقيمت كأس الرابطة في نسختها الثانية وحصد لقبها سيراميكا كليوباترا.

وكانت النسخة الأولى قد حقق لقبها العام الماضي فريق فيوتشر وكانت أولى ألقابه.