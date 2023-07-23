هداف مجموعة بحري ينتقل إلى دوري الدرجة الثانية السعودي

انتقل وحيد محسن مهاجم بلدية المحلة إلى الصقر السعودي المشارك في دوري الدرجة الثانية.

وحصد وحيد محسن هداف مجموعة بحري في الموسم المنقضي برصيد 12 هدفا.

وساهم محسن في التأهل بفريق بلدية المحلة إلى الدوري الممتاز.

بينما فريق الصقر قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس.

وتنقسم المسابقات في السعودية إلى دوري المحترفين والدرجة الأولى والدرجة الثانية.

📝| أنهت إدارة #نادي_الصقر إجراءات التعاقد مع اللاعب المصري "وحيد محسن" للموسم المقبل 2023-2024م#الصقر pic.twitter.com/0haez14E8Q — نادي الصقر السعودي (@ALSAQERFC) July 22, 2023

وينشط نادي الصقر في الدرجة الثانية السعودية ويسعى للتأهل إلى الدرجة الأولى.

وكشف نادي الصقر عن ضم وحيد محسن لمدة موسم أي حتى صيف 2024.

وحسم بلدية المحلة تأهله إلى الدوري الممتاز بعد منافسة قوية في مجموعة بحري.

وسبق لوحيد محسن اللعب للعديد من الأندية المصرية بداية من دمنهور ثم الكروم وسموحة ورجاء مطروح وطنطا وغزل المحلة وفاركو قبل أن ينتقل إلى بلدية المحلة.