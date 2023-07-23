تقرير: محرز وسان ماكسيمان يعبران الكشف الطبي مع أهلي جدة

ذكرت جريدة الاقتصادية السعودية أن الثنائي رياض محرز وآلان سانت ماكسيمان عبرا الفحوصات الطبية التي خضعا لها تمهيدا للانتقال لأهلي جدة السعودي.

ودخل أهلي جدة في مفاوضات مع نيوكاسل لضم لاعبه آلان سان ماكسيميان، ومانشستر سيتي من أجل رياض محرز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حسب تقارير عديدة.

وأوضح التقرير أن كلاهما تجاوز الكشف الطبي بنجاح ليستعد الفريق السعودي للإعلان عن ضمهما بشكل رسمي.

وأفاد التقرير بأن إدارة نيوكاسل يونايتد وافقت على رحيل سان ماكسيمان إلى الأهلي مقابل 30 مليون يورو، خلاف ما سيتقاضاه اللاعب.

وأضاف التقرير أن اللاعب الفرنسي يستعد للمشاركة مع الفريق في معسكره الإعدادي الذي يقام حاليا في النمسا.

وسينضم اللاعب ماكسيمان إلى جانب تعاقدات الأهلي الجديدة، التي ضمت كلا من البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي إدواردو ميندي والجزائري رياض محرز الذي سيعلن رسميا التعاقد معه قريبا بعد أن تجاوز هو الآخر الفحوص الطبية، حسب الاقتصادية.

وكان إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد قد ألمح إلى احتمالية انتقال لاعبه آلان سان ماكسيميان إلى أحد فرق الدوري السعودي هذا الصيف.

وقال هاو في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "انتقال آلان سان ماكسيمان إلى الدوري السعودي؟ من المحتمل أن يغادر".

وأردف "لكن حتى يتم ذلك من الصعب التحدث عن الكثير من التفاصيل".

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن الأهلي بعد اقترابه من حسم ضم رياض محرز ليشغل مركز الجناح الأيمن فهو يعمل على ضم ماكسميان من أجل الجهة الأخرى.

اللاعب الفرنسي صاحب الـ26 عاما يمتد تعاقده مع نيوكاسل حتى عام 2026.

وانضم سان ماكسيمان إلى نيوكاسل قادما من نيس في صيف عام 2019.

وسجل اللاعب الفرنسي 13 هدفا وصنع 21 آخرين في 124 مباراة خاضها بقميص الفريق الملقب بجيوش المدينة.

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فيما توصل نادي أهلي جدة لاتفاق لضم رياض محرز من مانشستر سيتي حسبما كشفت شبكة "ذا أثليتك".

وسينضم الدولي الجزائري مقابل 35 مليون يورو بالإضافة لـ 5 ملايين كحوافز.

وسيوقع على عقد يمتد لـ 3 سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي بدأ وضع خطة لتعويض رحيل جناحه.

وأوضح التقرير أن النادي يرفض رحيله برناردو سيلفا صوب الهلال مفضلا بقاءه في ظل رحيل محرز.

وضم سيتي في سوق الانتقالات حتى الآن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قادما من تشيلسي لتعويض رحيل إلكاي جوندوجان لبرشلونة.

وعزز أهلي جدة صفوفه الموسم الجاري بضم إدواردو ميندي من تشيلسي وروبرتو فيرمينو من ليفربول بعد عودته للدوري السعودي عقب موسم في الدرجة الأولى.

محرز صاحب الـ 32 عاما قدم موسما تاريخيا مع مانشتر سيتي بعد الفوز بالثلاثية (دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي).

وشارك محرز خلال الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي في 47 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين بجميع المسابقات.