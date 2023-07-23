#السهرة_الرياضية – ما لا تعرفه عن فيلم السيرة الذاتية لمحمد علي كلاي

الأحد، 23 يوليه 2023 - 12:39

كتب : FilGoal

محمد علي كلاي

في أحد أبرز أعمال النجم ويل سميث، يجسد محمد علي كلاي، لاعب الملاكمة الأمريكي الوحيد الذي فاز ببطولة العالم للوزن الثقيل 3 مرات.

الفيلم حقق خسائر قيمتها 100 مليون دولار.. ما لا تعرفه عن Ali السيرة الذاتية لمحمد علي كلاي من هــــــــنــــــــا

محمد علي كلاي
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