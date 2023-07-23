ميكالي: بدأنا التواصل لضم صلاح في أولمبياد باريس.. ولم أر شغف بكرة القدم مثل المصريين

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن بدء التواصل لتدعيم الفريق بمحمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب الأول، في أولمبياد باريس 2024.

وحسم منتخب مصر بطاقة تأهله إلى أولمبياد باريس بعد الحصول على وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب.

وقال ميكالي في تصريحات لشبكة jovempan البرازيلية: "خسرنا نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما بتفاصيل صغيرة، ولكن غادرنا راضيين لأن الهدف كان التأهل لأولمبياد باريس وهو ما تحقق".

وتابع "أعتقد أن ما تم خلال العام يسير بشكل جيد، وهناك نشوة في البلاد، لم نستقبل أي أهداف حتى النهائي، ولدينا كل شيء لتحقيق أولمبياد عظيمة".

وكشف ميكالي "هدفي الرئيسي وهدف مصر هو تحقيق ميدالية أولمبية، حتى الآن لم يسبق أن تواجدت البلاد على منصة التتويج في كرة القدم أولمبيا".

وأوضح "علينا الاعتماد على اللاعبين الجيدين الذين يأتون من المحترفين، وكما قلت أنا مؤمن كثيرا بهذا الاختيار، فبالرغم من كل السلبيات التي كانت لدينا في البداية، تمكنا من عكس الوضع الآن ونعيش مع توقعات كبيرة جدا لتحقيق ميدالية أولمبية".

وسبق وأن ضم ميكالي، نيمار في قائمة المنتخب الأولمبي البرازيلي بأولمبياد 2016 بريو دي جانيرو والتي حصدها منتخب البرازيل.

وكشف ميكالي "أريد ضم محمد صلاح ضمن ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما، بدأنا المحادثات بالفعل ولكن ذلك يعتمد على عدة عوامل أهمها موافقة ليفربول".

وشدد "إذا سارت الأمور على ما يرام، فأنا بالطبع أريد الاعتماد عليه، فهو تدعيم قوي ويمكن أن يمنحنا المزيد من الأمل في تحقيق هدفنا بحصد ميدالية".

وبسؤاله عن لاعبي فريقه تحدث قائلا: "لا يمكنني مقارنة إبراهيم عادل بصلاح الذي وصل إلى مستوى مرتفع للغاية، ولكن لديه نفس الخصائص مثل السرعة والمهارة كما أنه جيد جدا في المرور 1 ضد 1 وأرى أن لديه خصائص برازيلية".

وكان إبراهيم عادل قد توج بجائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

وتابع "أنا أيضا أؤمن جدا بأحمد كوكا، يمتلك الكثير من الإمكانات دفاعيا، ولدينا أيضا حسام عبد المجيد".

أما عن إمكانية تنظيم مصر كأس العالم 2030، أجاب "إذا كان الأمر معتمد على الشغف بكرة القدم فإن كأس العالم ستقام غدا في مصر، لم أر في حياتي أبدا مثل ذلك، أمر مدهش بالنسبة لي حب كرة القدم في مصر".

وتابع "يمكنك بسهولة جمع 70 أو 80 ألف شخص في مباراة بمصر، ولكن هذا لا يكفي، هناك حاجة للتطوير أكثر في المنشآت وأرضية الملاعب".

واختتم ميكالي تصريحاته "لقد زرت المغرب في بطولة إفريقيا الأخيرة ويمكنني القول أنه بإمكانهم استضافة كأس العالم".