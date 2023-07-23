تشيلسي يهزم برايتون وديا في مباراة السبعة أهداف

الأحد، 23 يوليه 2023 - 12:00

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - تشيلسي ضد برايتون

نجح تشيلسي في تحقيق الفوز على برايتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ودية بين الفريقين على هامش معسكر الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد الشوط الثاني من اللقاء تسجيل خمسة أهداف بواقع ثلاثة لتشيلسي واثنين لبرايتون.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، إذ تقدم داني ويلبك في الدقيقة 13 قبل أن يعادل كريستوفر نكونكو بعد ست دقائق.

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وشهد اللقاء بطاقة حمراء في الدقيقة 60 لصالح يان فان هيكي لاعب برايتون بعد الحصول على بطاقتين صفراوتين في ثلاث دقائق.

ويلعب برايتون مباراته الودية المقبلة أمام برينتفورد في الثانية عشر ونصف بعد منتصف ليل الخميس.

كما يواجه برايتون بعد ذلك كل من نيوكاسل ورايو فايكانو الإسباني ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

بينما يلعب تشيلسي مباراته الودية المقبلة أمام نيوكاسل في الثالثة والربع من فجر الخميس.

ويواجه تشيلسي كل من فولام ودورتموند الألماني خلال جولته الودية.

ويستهل برايتون مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة لوتون المتأهل حديثا، وذلك في 12 أغسطس المقبل.

بينما تشيلسي يبدأ مواجهة قوية مبكرا في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول يوم 13 أغسطس.

تشيلسي برايتون
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