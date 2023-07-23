منافس الزمالك - النصر السعودي يضم مدافع مانشستر يونايتد

أعلن النصر السعودي صباح الأحد ضم الظهير البرازيلي أليكس تيليس لاعب مانشستر يونايتد.

وأفاد النادي في بيان: "النجم البرازيلي الدولي أليكس تيليس يوقع رسميا للعالمي قادما من مانشستر يونايتد".

ووقع تيليس على عقد يربطه بالنصر حتى صيف 2025.

حسب تقارير عديدة، سيحصل مانشستر يونايتد على 4 ملايين جنيه إسترليني مقابل بيع اللاعب بالإضافة لمكافآت.

وسيحصل الظهير البرازيلي على راتب يقدر بـ 7 ملايين إسترليني وحوافز، حسب التقارير.

وضم النصر حتى الآن كل من مارسيلو بروزوفيتش من إنتر وسيكو فوفانا من لانس الفرنسي.

وبدأ تيليس مسيرته في جوفينتود ثم جريميو في البرازيل وانضم في يناير 2014 إلى جالاتاسراي التركي.

وأعير في موسم 2015-16 إلى إنتر ثم انضم لصفوف بورتو البرتغالي في صيف 2016.

وفي موسم 2020-2021 انضم لمانشستر يونايتد وقضى موسما وحيدا ثم أعير لصفوف إشبيلية الموسم المنقضي وحقق لقب الدوري الأوروبي.

وحصد في مسيرته مع الأندية 9 ألقاب متنوعة.

كما شارك في 12 مباراة مع منتخب البرازيل وتواجد في قائمة السامبا لكأس العالم 2022.

خلال مسيرته خاض 409 مباراة سجل الظهير فيها 30 هدفا وصنع 77.

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