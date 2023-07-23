اسكواش - على خطى نور الشربيني.. أمينة عرفي تتوج ببطولة العالم للناشئات للمرة الثانية

الأحد، 23 يوليه 2023 - 11:29

كتب : محمد سمير

أمينة عرفي - اسكواش

توجت أمينة عرفي بلقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش المقامة في أستراليا، للمرة الثانية على التوالي.

وتغلبت أمينة عرفي -16 عاما- على الماليزية أيرا أزمان بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية لبطولة العالم للناشئات تحت 19 عاما.

وتسير أمينة عرفي على خطى نور الشربيني أكثر اللاعبات تتويجا بلقب بطولة العالم للناشئات بثلاثة ألقاب.

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وكانت نور الشربيني قد حققت لقبها الثاني من بطولة العالم للناشئات بعمر الـ 17 عاما.

وبذلك تحتفظ أمينة عرفي بلقب بطولة العالم للعام الثاني على التوالي.

وتستمر مصر في الهيمنة على لقب بطولة العالم للناشئات للنسخة الحادية عشر على التوالي.

أما على مستوى الشباب ففقدت مصر فرصة الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد خسارة محمد زكريا أمام لاعب باكستان حمزة خان.

وكان آخر تتويج مصري بلقب الناشئين يعود إلى 2019 عندما حصد مصطفى عسل اللقب.

وشهد نهائي هذه النسخة للناشئات تواجد لاعبة غير مصرية للمرة الأولى منذ تتويج الأمريكية أماندا صبحي باللقب في 2010.

وكانت أمنية عبد القوي والتي تعمل في الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات حاليا، هي أول مصرية تتوج بلقب بطولة العالم للناشئات وكان ذلك في 2003.

وحصدت كل من رنيم الوليلي ونوران جوهر وروان العربي اللقب مرتين من قبل، لتنضم إليهم أمينة عرفي بعد لقب اليوم.

بينما تنفرد نور الشربيني بصدارة المتوجات بلقب بطولة العالم للناشئات بثلاثة ألقاب.

وكانت الماليزية نيكول دافيد أول من توجت بلقب بطولة العالم للناشئات مرتين وكان ذلك في نسختي 1999 و2001.

اسكواش أمينة عرفي بطولة العالم للناشئات
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