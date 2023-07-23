مدرب نيوكاسل يلمح لانتقال سان ماكسيمان إلى الدوري السعودي

الأحد، 23 يوليه 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

سانت ماكسيمان لاعب نيوكاسل

ألمح إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد إلى احتمالية انتقال لاعبه آلان سان ماكسيميان إلى أحد فرق الدوري السعودي هذا الصيف.

ودخل أهلي جدة في مفاوضات مع نيوكاسل لضم لاعبه آلان سان ماكسيميان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حسب تقارير عديدة.

وقال هاو في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "انتقال آلان سان ماكسيمان إلى الدوري السعودي؟ من المحتمل أن يغادر".

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وأردف "لكن حتى يتم ذلك من الصعب التحدث عن الكثير من التفاصيل".

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن الأهلي بعد اقترابه من حسم ضم رياض محرز ليشغل مركز الجناح الأيمن فهو يعمل على ضم ماكسميان من أجل الجهة الأخرى.

وأوضح رومانو أن الصفقة ستكلف خزائن الأهلي ما يصل لـ30 مليون يورو.

اللاعب الفرنسي صاحب الـ26 عاما يمتد تعاقده مع نيوكاسل حتى عام 2026.

وانضم سان ماكسيمان إلى نيوكاسل قادما من نيس في صيف عام 2019.

وسجل اللاعب الفرنسي 13 هدفا وصنع 21 آخرين في 124 مباراة خاضها بقميص الفريق الملقب بجيوش المدينة.

وخلال الصيف الجاري ضم أهلي جدة روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي من ليفربول وتشيلسي على التوالي.

آلان سان ماكسيمان نيوكاسل أهلي جدة الدوري السعودي
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