لاعب اتحاد المنستير: على الورق لسنا مرشحين.. وأتمنى التأهل رفقة الزمالك كوني مشجعا لهم

يرى ياسين الشيخ الولي لاعب اتحاد المنستير التونسي، أن مجموعة فريقه في البطولة العربية للأندية قوية وصعبة.

ويتواجد اتحاد المنستير رفقة أندية الزمالك المصري والنصر والشباب من السعودية.

ويستهل اتحاد المنستير مشواره مساء الجمعة بمواجهة الزمالك في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات.

وقال الموريتاني ياسين الشيخ عبر القناة الأولى: "مواجهة الزمالك بالتأكيد ستكون قوية، ولكن متفائلون خير لتقديم مباراة جيدة".

وانضم ياسين الشيخ الولي في الشهر الجاري إلى الفريق التونسي قادما من نواذيبو الموريتاني.

وأوضح الولي "انضممت حديثا إلى اتحاد المنستير، نادي الزمالك كبير ولديه إمكانات كبيرة وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".

وشدد "حتى لو مر الزمالك بظروف صعبة يبقى نادي كبير، وبالطبع أعلم كل نجومهم".

وأضاف "ربما على الورق لسنا مرشحين للدور التالي في ظل تواجد فرق قوية مثل الزمالك والنصر والشباب، ولكن نحن جاهزون ونستعد لجميع المباريات".

وكشف الولي "بالنسبة لي أتمنى أن نتأهل رفقة الزمالك إلى الدور التالي كوني مشجعا للنادي منذ فترة طويلة، وأنا معجب بأداء شيكابالا وزيزو".

واختتم لاعب اتحاد المنستير تصريحاته "نتمنى تقديم بطولة جيدة ونحن متفائلون".

ويلعب ياسين الشيخ الولي في مركز الجناح الأيمن وكانت لديه تجربة قصيرة في الدوري التونسي من قبل رفقة فريق اتحاد تطوان.