لاعب اتحاد المنستير: على الورق لسنا مرشحين.. وأتمنى التأهل رفقة الزمالك كوني مشجعا لهم

الأحد، 23 يوليه 2023 - 11:22

كتب : FilGoal

ياسين الشيخ الولي

يرى ياسين الشيخ الولي لاعب اتحاد المنستير التونسي، أن مجموعة فريقه في البطولة العربية للأندية قوية وصعبة.

ويتواجد اتحاد المنستير رفقة أندية الزمالك المصري والنصر والشباب من السعودية.

ويستهل اتحاد المنستير مشواره مساء الجمعة بمواجهة الزمالك في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أكينيولا خارج قائمة الزمالك في البطولة العربية.. وموقف محمود علاء خبر في الجول - ثلاثي الزمالك خارج حسابات أوسوريو في البطولة العربية السومة إلى العربي القطري بشكل نهائي الزمالك يقدم موعد سفره إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية

وقال الموريتاني ياسين الشيخ عبر القناة الأولى: "مواجهة الزمالك بالتأكيد ستكون قوية، ولكن متفائلون خير لتقديم مباراة جيدة".

وانضم ياسين الشيخ الولي في الشهر الجاري إلى الفريق التونسي قادما من نواذيبو الموريتاني.

وأوضح الولي "انضممت حديثا إلى اتحاد المنستير، نادي الزمالك كبير ولديه إمكانات كبيرة وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".

وشدد "حتى لو مر الزمالك بظروف صعبة يبقى نادي كبير، وبالطبع أعلم كل نجومهم".

وأضاف "ربما على الورق لسنا مرشحين للدور التالي في ظل تواجد فرق قوية مثل الزمالك والنصر والشباب، ولكن نحن جاهزون ونستعد لجميع المباريات".

وكشف الولي "بالنسبة لي أتمنى أن نتأهل رفقة الزمالك إلى الدور التالي كوني مشجعا للنادي منذ فترة طويلة، وأنا معجب بأداء شيكابالا وزيزو".

واختتم لاعب اتحاد المنستير تصريحاته "نتمنى تقديم بطولة جيدة ونحن متفائلون".

ويلعب ياسين الشيخ الولي في مركز الجناح الأيمن وكانت لديه تجربة قصيرة في الدوري التونسي من قبل رفقة فريق اتحاد تطوان.

اتحاد المنستير البطولة العربية منافس الزمالك ياسين الشيخ الولي
نرشح لكم
خبر في الجول - أكينيولا خارج قائمة الزمالك في البطولة العربية.. وموقف محمود علاء خبر في الجول - ثلاثي الزمالك خارج حسابات أوسوريو في البطولة العربية بعد 7 سنوات في إيندهوفن.. عادل رمزي مديرا فنيا لـ الوداد المغربي الوداد يتعاقد مع إلياس شتي السومة إلى العربي القطري بشكل نهائي الرياضية: أوسبينا يصل لمعسكر النصر لتحديد مستقبله فرصة لـ الزمالك؟ تعديل لائحة قيد اللاعبين في البطولة العربية خماسي مصري في قائمة حكام البطولة العربية للأندية
أخر الأخبار
كلوب لجماهير ليفربول: ثقوا بنا.. سنقوم بكل شيء ممكن من أجل موسم لا يمكن نسيانه 47 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
تشيلسي يهزم برايتون وديا في مباراة السبعة أهداف 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس الزمالك - النصر السعودي يضم مدافع مانشستر يونايتد 34 دقيقة | ميركاتو
اسكواش - على خطى نور الشربيني.. أمينة عرفي تتوج ببطولة العالم للناشئات للمرة الثانية 44 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب نيوكاسل يلمح لانتقال سان ماكسيمان إلى الدوري السعودي 46 دقيقة | ميركاتو
لاعب اتحاد المنستير: على الورق لسنا مرشحين.. وأتمنى التأهل رفقة الزمالك كوني مشجعا لهم 51 دقيقة | الوطن العربي
في الوقت الأصلي وركلات الترجيح.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال وديا ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأحد 23 يوليو 2023.. الأهلي ضد بيراميدز في الدوري ولقاءات ودية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 3 مؤتمر ناري لـ أوسوريو: أطالب بقانون المدافع ذو القدم اليسرى.. القمة ليست الكلاسيكو ولا تتصلوا بي 4 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة