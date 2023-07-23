مواعيد مباريات الأحد 23 يوليو 2023.. الأهلي ضد بيراميدز في الدوري ولقاءات ودية

يشهد اليوم الأحد الموافق 23 من شهر يوليو 2023 المواجهة قبل الأخيرة في موسم الدوري المصري.

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الدوري المصري

يستضيف بيراميدز فريق الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 28 بمسابقة الدوري.

ويقام اللقاء في الثامنة والنصف مساء على استاد الدفاع الجوي.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وحسم الأهلي لقب الدوري وبيراميدز المركز الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.

ويختتم بذلك بيراميدز موسمه ويبدأ الاستعداد للموسم الجديد، أما الأهلي فيتبقى له مباراة أخيرة في الدوري ضد المصري ثم مواجهة الداخلية في ثمن نهائي الكأس، ومواجهة المصري مجددا حال التأهل إلى ربع النهائي.

مباريات ودية

تستمر استعدادات الأندية للموسم الجديد بخوض مباريات ودية مختلفة.

ويلعب توتنام أمام ليستر في تمام الواحدة ظهرا.

ويواجه نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد في تمام السادسة مساء أمام أنجيه الفرنسي.

بينما يختتم فريقا الهلال السعودي والكويت الكويتي استعداداتهما لمنافسات البطولة العربية للأندية بمواجهة ودية بينهما.

وبعد منتصف الليل يلعب ميلان أمام ريال مدريد بولاية كاليفورنيا في تمام الخامسة فجرا.