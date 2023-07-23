صلاح محسن: أعد جماهير الأهلي بنسخة مختلفة.. والبطولة خارجه إنجاز فلا أحد يفوز غيره

أبدى صلاح محسن مهاجم سيراميكا كليوباترا المعار من الأهلي سعادته بالتتويج بلقب كأس رابطة الأندية المصرية على حساب المصري.

وقال محسن في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "اللاعبون كانوا رجالا، وكافأنا الله لأننا فريق جيد. ربما لم نقدم المطلوب في الدوري ولكننا توجنا بأول بطولة".

وأضاف "حرصت على مواساة لاعبي المصري فهو ناد كبير ولاعبيه كبار وجمهوره محترم. أتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة".

وأوضح "ضغط الجماهير لم يؤثر. اللاعبون كلهم كبار ويلعبون بطريقتهم، ونحن لا نخشى أحدا".

وعن العودة إلى الأهلي بنهاية الإعارة قال: "النادي الأهلي كبير والعودة أمر هام. سأكون أفضل وأعد جماهير الأهلي أني إذا عدت سيشاهدوا "صلاح آخر" في الفترة المقبلة".

وعن الدعم الذي تلقاه من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوضح "إنهم يرون أن صلاح محسن يجب أن يكون في مكان آخر الآن. ربما قصرت ولكني لم ألعب في مركزي الطبيعي مع الأهلي. أحترم وجهة نظر المدربين ولكن حين ألعب في مركزي أؤدي بشكل جيد وأظهر أفضل مستوياتي. أتمنى التوفيق مع مارسيل كولر فهو مدرب كبير".

وختاما قال صلاح محسن: "الفوز ببطولة خارج الأهلي إنجاز كبير. لا أحد يفوز بالبطولات غير الأهلي، وبالتالي التتويج خارجه أمر كبير".

وحقق سيراميكا كليوباترا لقبه الأول في تاريخه بعد الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس الرابطة المصرية.