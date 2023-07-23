محمد إبراهيم: الاحتفال على طريقة شيكابالا؟ وقف بجانبي كثيرا وهذا أمر بسيط

أشاد محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا بإسهامات المدرب أيمن الرمادي مع الفريق رغم الفترة القصيرة التي سبقت التتويج بكأس الرابطة.

وقال إبراهيم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الرمادي منحنا حرية كبيرة في الملعب، ونملك لاعبين بخبرات كبيرة، وسبق لهم اللعب في أجواء الجماهير".

وأضاف "تمكننا من اللعب على نقاط ضعف المصري، ووفقنا في التتويج باللقب".

وواصل "كنا واثقين أننا حتى لو تلقينا هدفا كما حدث أثناء التقدم فسنسجل الثالث والرابع، وقد كان".

وعن الاحتفال باللقب على طريقة شيكابالا قال: "هو أخي الأكبر وصُعّدت للفريق الأول على يده، ووقف بجانبي كثيرا ولا أنسى جمايله عليّ وهذا أمر بسيط".

واختتم "أيمن الرمادي قضى معنا فترة قصيرة للغاية، وبالطبع يجب أن أشكر المدربين السابقين حلمي طولان ومعين الشعباني وأحمد سامي على جهدهم معنا في الفترة الماضية".

وحقق سيراميكا كليوباترا لقبه الأول في تاريخه بعد الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس الرابطة المصرية.

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