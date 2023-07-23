خبر في الجول - صراع ثنائي على مهاجم البنك الأهلي

ينظر البنك الأهلي في عرضين مقدمين من داخل الدوري المصري الممتاز لضم مهاجمه فادي فريد.

وعلم FilGoal.com أن ناديي سموحة وزد قد تقدما بعرضيهما لضم اللاعب.

وطلب سموحة ضم اللاعب على سبيل الإعارة، فيما يرغب زد في الحصول على خدمات فادي فريد بصورة نهائية.

وينتظر البنك الأهلي عرض المسألة على مجلس الإدارة برئاسة أشرف نصار لتحديد القرار الأنسب.

وقضى فريد الموسم الماضي معارا في صفوف المقاولون العرب.

وصعد زد حديثا للدوري المصري الممتاز، بصدارة مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

فيما أنهى سموحة الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

بينما احتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.