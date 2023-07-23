خبر في الجول - صراع ثنائي على مهاجم البنك الأهلي
الأحد، 23 يوليه 2023 - 00:10
كتب : عمرو نبيل
ينظر البنك الأهلي في عرضين مقدمين من داخل الدوري المصري الممتاز لضم مهاجمه فادي فريد.
فادي فريد
النادي : البنك الأهلي
وعلم FilGoal.com أن ناديي سموحة وزد قد تقدما بعرضيهما لضم اللاعب.
وطلب سموحة ضم اللاعب على سبيل الإعارة، فيما يرغب زد في الحصول على خدمات فادي فريد بصورة نهائية.
وينتظر البنك الأهلي عرض المسألة على مجلس الإدارة برئاسة أشرف نصار لتحديد القرار الأنسب.
وقضى فريد الموسم الماضي معارا في صفوف المقاولون العرب.
وصعد زد حديثا للدوري المصري الممتاز، بصدارة مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.
فيما أنهى سموحة الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.
بينما احتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.
نرشح لكم
موسى ديابي إلى أستون فيلا طلائع الجيش يعلن عبر في الجول ضم الشيخ وماو.. وتجديد عقد نجم المنتخب الأولمبي صفقة هجومية جديدة.. ميلان يضم نوا أوكافور فيورنتينا يستعير أرتور من يوفنتوس ذا أثليتك: تشيلسي مهتم بضم محمد قدوس خبر في الجول - البنك الأهلي يحصل على توقيع معاذ الحناوي لمدة موسمين الصفقة الثانية.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدبولي وكيله لـ في الجول: اهتمام الأهلي بضم إيمانويل بواتنج؟ حديث من وكلاء ولا مفاوضات رسمية