بسام: كنت سعيدا بأجواء جماهير المصري.. ولم أتوقع هدف محمد شكري

شدد محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا على شعوره بالسعادة خلال مواجهة المصري بسبب الوجود الكبير لجماهير الأخير في المباراة.

محمد بسام النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وحقق سيراميكا كليوباترا لقبه الأول في تاريخه بعد الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وقال بسام عبر قناة الحياة: "أشكر كل الأجهزة الفنية التي مرت علينا خلال الموسم وأيمن الرمادي تولى تدريب الفريق منذ 3 أو 4 أيام فقط ولكن خلالهم تحدث مع اللاعبين وأخبرنا إنه يشعر بعدم إظهار إمكانيات المهاجمين وذلك الحديث شكل فارقا معنا فنيا ومعنويا".

وتابع "الله وفقنا وحصلنا على قدر تعبنا وتوجنا ببطولة مهمة بالنسبة لنا وأشكر جميع الناس المتواجدين في النادي وبإذن الله ستكون البطولة بمثابة بداية جيدة للموسم المقبل وليست نهاية الموسم".

كما تحدث بسام عبر قناة أون تايم سبورتس 2 قائلا: "توجت بكأس السوبر المصري مع طلائع الجيش وكان اللقب الأول في تاريخ النادي أيضا".

وتابع "المصري نادي كبير وجماهيره رائعة قدموا مظهر رائع اليوم وبسببهم كنت سعيدا على الرغم من كوني لاعبا لـ سيراميكا كليوباترا، نشعر بالحرمان من الحضور الجماهيري بذلك العدد والجماهير تجعل المباراة مختلفة تماما".

وأضاف "اليوم وفقنا الله بالهدفين الذين سجلناهم في أول 10 دقائق وبعد أن قلصوا الفارق سجلنا الثالث مباشرة".

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أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على المصري برباعية مقابل هدف في نهائي كأس الرابطة ⚽🏆🔥#Visit_Egypt #Visit_alamein#العالم_علمين pic.twitter.com/VTdiVoZh5L — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 22, 2023

وأتم "لم أتخيل أن محمد شكري سيسدد مباشرة على المرمى ولكن الكرة ذهبت في زاوية مستحيلة وشعرت بالاستغراب لأنه لا يسدد نهائيا في التدريبات".