خبر في الجول - الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع إيهاب جلال

السبت، 22 يوليه 2023 - 23:27

كتب : عمرو نبيل

إيهاب جلال مع منتخب مصر

حسم النادي الإسماعيلي مسألة القيادة الفنية للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة التي جمعت بين إيهاب جلال ومسؤولي اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي قد انتهت بالتوصل لاتفاق بين الطرفين.

وسبق أن كشف إيهاب جلال عبر FilGoal.com عن وجود جلسة مع المسؤولين بنادي الإسماعيلي من أجل التفاوض حول تولي مسؤولية الفريق بالموسم المقبل.

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وقال جلال لـ FilGoal.com: "لدي جلسة مرتقبة مع المسؤولين في نادي الإسماعيلي وسأبدي مرونة في شروط التعاقد".

إيهاب جلال كان قد تولى تدريب فريقين خلال الموسم المنقضي وهم المصري الذي بدأ معه الموسم وفاركو.

محطة جلال الأخيرة كانت مع فاركو وقاد الفريق خلالها في 8 مباريات حقق الفوز خلالهم في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات.

وسبق لصاحب الـ 55 عاما وأن تولى تدريب الإسماعيلي في موسم 22/2021.

وقاد جلال الإسماعيلي في 19 مباراة حقق خلالهم الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري في المركز الـ 11 برصيد 40 نقطة.

إيهاب جلال
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